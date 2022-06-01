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超前部署航空業！　陳椒華：引進廉航、貨機優惠搶救高雄小港機場

▲▼立委陳椒華召開「找回小港機場的榮耀，超前部署航空業復甦」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委陳椒華召開「找回小港機場的榮耀，超前部署航空業復甦」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華1日表示，高雄國際機場雖美其名為國際機場，但是受到疫情重創，每月國內、國際線的航班加總，僅剩幾十班次班機起降，期盼交通部引入廉價航空、貨機等提出優惠方案，確保航空業從業人員的工作權及勞工福利，同時帶動小港的周邊觀光、交通等城市發展。

陳椒華1日上午偕同時代力量高雄市議員參選人湯茹婷、全國航空業總工會秘書長潘家洛在立法院召開「找回小港機場的榮耀！超前部署航空業復甦」記者會，對於高雄小港機場的需求、願景和未來提出建言。

陳椒華指出，高雄國際機場雖美其名為國際機場，但是受到疫情重創，每月國內、國際線的航班加總，僅剩幾十班次班機起降，無論是空服員、地勤、空廚、清潔等相關產業，都面臨嚴峻影響，至今仍在苦撐，有些公司不得已只好採取減班休息、優退等方式降低人事成本。

陳椒華認為，航空業、餐飲業與製造業的型態落差很大，沒有航班起降，員工也無班可上，疫情之下小港機場的客機相較以往，僅剩10%的起降數量，貨機更是很久沒有在小港的天空中出現，航空業損失相當慘重。

陳椒華也說，政府應該要有更多積極的作為，除了審慎思考疫情對於航空業的巨大影響，也應該持續性地提供紓困協助，並且研擬對應的振興方案，莫讓航空業從業人員成為疫情之下受害最深的勞工。

潘家洛表示，台灣是一日生活圈，航空產業已經不能再像過往般遍地開花，而小港機場是南部最大、唯一的國際機場，政府可以在一日生活圈的基礎上，把小港機場定位成桃園機場的衛星機場，甚至是桃園機場的第四航廈。

潘家洛建議，交通部可以把政治、商業及長程航線留給桃園機場，把經濟、觀光交給小港機場，藉此帶動小港機場周邊的產業發展，再加上未來台積電的進駐，貨運需求勢必增加，貨運的規劃開發加上廉價航空的進駐，一定能帶動相關航空周邊產業的發展。

交通部民用航空局主秘楊國峯回應，民航局對高雄機場的定位為國內線和區域國際機場，至於低成本航空將是未來的發展重點，民航局每5年會做一次滾動檢討。

楊國峯也說，行政院去年11月已經核定新航廈整建計畫，未來高雄國際機場新航廈會規劃到1650萬人次，分為兩期建設，期盼加速啟動新航廈並配合復甦步驟，使高雄國際機場恢復2019年前的正常營運，帶動南部觀光。

▼高雄國際機場。（圖／ETtoday資料照）

高雄國際機場,小港機場,高雄小港機場。（圖／ETtoday資料照）

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