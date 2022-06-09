許淑華告網友誹謗！竟是「陳佩琪姊妹淘小孩」　還找蔡壁如拜託撤告

▲台北市議員許淑華市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員許淑華9日爆料，自己在2016年時，被台北市長柯文哲的網軍暗指「黑黑議員」、「金權政治」等言論，因此提告對方誹謗，結果發現這人竟然是柯文哲妻子陳佩琪姊妹淘的孩子，甚至還透過立委蔡壁如來拜託撤告。

台北市長柯文哲9日赴市議會備詢，許淑華提及，陳佩琪曾經說過「黑黑產業鍊」在黑柯，但應該回去捫心自問一下，民進黨推你選第一任台北市長時，所有人努力捍衛預算，政黨協商16個小時，將社宅經費預算捍衛下來，卻反被柯文哲網軍在PTT暗指與特定產業有關，是「黑黑議員」、「金權政治」。

▲台北市市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲聽聞後直言，「這句話就有問題了，什麼我的網軍？」但許淑華仍表示，自己告對方誹謗後，法官認為應屬於加重誹謗罪，且被告遭到調查之後，發現是陳佩琪姊妹淘的小孩，「當時還透過蔡壁如來拜託我，說是不是不要告了？」而自己也回應可以，但得公開登報道歉，畢竟已涉及誹謗、個人名譽問題。

許淑華指出，自己原本只告誹謗罪，但檢察官起訴用加重誹謗罪並被判刑，「很多事情有做，自己承認沒關係，反正很多事情到最後都會爆發出來。」就像是現在各局處攻擊所有議員，不要以為沒有人知道，最終還是會爆發出來，奉勸柯文哲回去跟陳佩琪說「不要再講1450攻擊你，我們每個議員被攻擊8年了，我們也都片體鱗傷，但我們有說什麼嗎？」

最後，許淑華強調，自己本來不想再提這件舊事，但剛剛又稱陳佩琪等言論，所以自己就將事情真相公布出來，「我不想再次傷害任何人，但如果你真的認為沒有，那就請你調查清楚。」

▼許淑華過去因被暗指「黑黑議員」、「金權政治」等言論，進而告PTT某網友，結果發現對方是台北市長柯文哲妻子的姐妹淘小孩。（圖／台北市議員許淑華辦公室提供）