被政風處長當面批評「做法不完全」　柯文哲：調查就對了！

記者袁茵／台北報導

新黨台北市議員李慶元9日爆料，台北市殯葬處秘書邱金榮涉入長期麻將喬事，使台北市長柯文哲要求政風處趕快調查，但反被政風處長林炤宏質疑，柯文哲做法不完全與實際情形相符，讓柯文哲生氣痛罵「我沒有叫你講話！」而質詢結束後，柯文哲出面受訪時回應，「不需要未審先判。」該怎麼做就怎麼做。

柯文哲9日下午赴台北市議會備詢，針對在議場上批評林炤宏一事，柯文哲於休息時間接受媒體聯訪時回應，這種東西調查就對了，「有多少證據說多少話，我覺得有人檢舉就調查。」

至於林炤宏的態度是否讓柯文哲很不滿？柯文哲表示，「該怎麼做就怎麼做，不需要未審先判，或是不審就先判沒有。」

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

新黨台北市議員李慶元9日爆料，邱金榮慣性在週一休假，到北投的市場民宅打麻將，牌咖經常有1到2位造墓商等敏感對象，對方會偶爾透過故意輸錢的方法，向有自家人寄生至殯葬處需求的業者收取每人頭30萬元。

針對李慶元的爆料，柯文哲聽聞後臉色鐵青，「這個我們殯葬處政風室最好來報告一下。」政風處最好把殯葬處政風人員一起處理，「不然你會很麻煩喔，我跟你講。」

而台北市政風處長林炤宏回說，「政風的好壞，其實不能完全靠政風單獨⋯」但柯文哲立刻批評林炤宏，「不然你政風撤掉算了。」不過林炤宏仍堅稱「我覺得市長這樣的做法，不是很完全地跟實際狀況⋯」讓柯文哲聽聞後再罵「我沒有叫你講話！」而因為質詢時間結束，才使雙方沒有再繼續爭執下去。

邱金榮也於李慶元質詢結束後接受媒體聯訪，強調打麻將是個人喜好，沒有影響過公務，且若大家都知道他會去打麻將，「那就代表我很坦蕩坦白，我沒有隱瞞的部分。」而李慶元所指控的部分都是虛偽造假，不具名檢舉很不負責任，他會用盡一切方式捍衛清白。

媒體追問，哪部分造假？邱金榮表示，「所有內容都造假。」但請假是正常，且自己與造墓商沒有在一起過，這部分屬於捏造不實。至於錄音檔部分，邱金榮僅說，「如果某甲跟某乙說『某丙殺人』，那某丙真的殺人嗎？」並強調那份錄音檔不是他。

▼台北市政風處處長林炤宏。（圖／記者李毓康攝）