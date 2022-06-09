屏東5至17歲學生疫苗施打率近9成3　高中以下6／13起恢復實體上課

▲屏東縣政府外觀。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府考量縣內5至17歲學生疫苗施打率已近達93%，且國高中校園疫苗施打作業將於6月10日前完成，決定6月13日起恢復實體課程，包括高國中小、公立與非營利幼兒園、補習班、課後照顧中心等，但高三及國三學生仍採取遠距教學至畢業典禮前一天。

縣府指出，因應疫情及提升5-17歲學生群體保護力，縣府團隊整合衛政、社政、民政、教育、警察、環保等單位，從交通節點屏東火車站、安排進入校園施打，到特約醫療院所、33鄉鎮市衛生所等，全面提供疫苗施打服務。目前本縣5至17歲學生疫苗施打率為92.45%，社區涵蓋率達到105%。

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而屏縣12-17歲校園BNT疫苗追加劑，預計施打7461人，目前已完成施打5229人，總接種率達70.08%，剩餘人數也將於明(10)日全數打完，且學校自下週開始也將陸續辦理期末考、畢業典禮等重要活動，經過評估後決定恢復實體課程。

教育處亦訂定了復課相關防疫措施，包括家長基於防疫目的有特殊考量，可為其子女請防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄。教育處並要求學校加強校園清消作業，讓學生安心返校，復課後各項教學及活動落實教育部防疫相關指引，以確保師生健康。

而確診的師生及與確診者有密切接觸的師生，另訂有復課標準：確診師生7日隔離結束後，無症狀者得到校上課；被匡列的師生在匡列期間不可到校。

教育處說明，畢業典禮由學校依其規模彈性規劃，採實體辦理或分班分流實體辦理，輔以線上同步辦理為原則，由學校邀集教師及家長會召開會議取得共識決定。並請學校持續落實防疫工作，典禮不邀請外賓、家長參加，學校可採視訊直播方式供家長觀禮。