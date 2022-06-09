確診者死亡可瞻仰遺容？　陳時中：找殯葬業者、有經驗人士研議

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內許多新冠確診者死亡在24小之時內被火化，使家人無法見最後一面造成許多遺憾，衛福部表示，會找出可行的方法，讓遺屬完成瞻仰遺容的心願，指揮中心指揮官陳時中今（9）日表示，相關處理業者、民政單位對整個入殮、大體處理相當有經驗，可以提出來再一起討論。

衛福部次長薛瑞元今天在行政院會後記者會針對火化議題表示，目前正在搜集國外資料，但是國外資料可能只供參考，因為每個國家在民俗、習慣上有所不同，衛福部也曾找第一線處理遺體的殯葬業者詢問，看是否在處理方式上有什麼樣的困難，這部分都有在進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薛瑞元說，主要是確診病患死亡後的遺體，沒有辦法做防腐處理，所以仍然需要儘速，因為在這種天氣之下，可能會有屍體腐化的現象，此外，遺體沒有辦法做化妝，因為從事化妝的工作人員的風險會比較高，另目前的空間和動線上，規劃也不是很容易，所以衛福部希望能夠符合國人在風俗習慣上的需求，找出可行的方法，讓遺屬完成瞻仰遺容的心願，目前仍在研議當中。

陳時中今日則強調，指揮中心從一開始公告就說明這個病例24小時之內應該報告，對屍體處理原則必須以火化，如果要深埋要報地方衛生主管機關核准。指引上也說明，遺體要包覆兩層屍袋使用消毒液關起來之後就不再打開，所以瞻仰遺容有其困難性，包含屍袋打開可能有殘餘氣體，沒放冰櫃要瞻仰也有困難度，後續會請相關處理業者或民政單位，「他們對整個入殮、大體處理比我們更有經驗」，提出意見再一起討論。

24小時火化爭議延燒至今，新黨市議員北、桃參選人郭榮先與游智彬等，今天中午到疾管署外抗議，要求陳時中下跪道歉，不道歉就下台，並欲當場「火化」陳時中的芻像，但後續遭警方警告，僅則象徵性噴滅火器在芻像上結束抗議活動。

▲▼確診後24小時火化惹議，新黨到疾管署前抗議，認為染疫已苦卻得不到「善終」，怒嗆要「火化」陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）