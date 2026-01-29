　
社會 社會焦點 保障人權

旗山深夜巨響！與車主兒有糾紛　男狂放鞭炮「引火焚車」被逮

記者賴文萱／高雄報導

高雄市旗山區泰安街28日深夜發生火燒車案件，附近居民目擊有人施放大量鞭炮，導致一輛自小客車起火燃燒，嚇得趕緊報警。警方到場後，第一時間協助滅火，後續調閱監視器追查，今日上午將36歲許姓犯嫌帶返所釐清案情。

▲▼ 高雄旗山深夜巨響！男狂炸鞭炮「引火焚車」　住戶嚇壞報警。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄旗山深夜巨響！男狂炸鞭炮「引火焚車」。（圖／記者賴文萱翻攝）

有網友在社群平台Threads上發文指出，「剛剛突然一聲巨響，後面連續放炮，疑似有人縱火放煙火燒車，真的很危險，拜託不要拿大家的安全開玩笑」。

▲▼高雄男狂炸鞭炮「引火焚車」，住戶嚇壞報警。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄男狂炸鞭炮「引火焚車」，住戶嚇壞報警。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄旗山深夜巨響！男狂炸鞭炮「引火焚車」　住戶嚇壞報警。（圖／記者賴文萱翻攝）

旗山分局指出，該案發生於28日23時08分，警方接獲110報案稱現場有人毀損車輛並施放大量鞭炮，造成車輛後擋風玻璃毀損，現場餘熱一度復燃。警方到場後立即灌澆水源滅火，並封鎖現場進行相關處置。

警方進一步表示，已通知消防分隊、偵查隊及鑑識人員到場採證，並調閱周邊監視器畫面，初步鎖定涉案嫌疑人身分及行蹤，今日上午將許姓犯嫌帶返所釐清案情。

▲▼ 高雄旗山深夜巨響！男狂炸鞭炮「引火焚車」　住戶嚇壞報警。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲犯嫌因與車主兒子有糾紛，深夜施放鞭炮炸車。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，遭波及的張姓車主兒子跟許男之前有過糾紛，許男先前曾到車主住家砸石頭、破壞門窗，因遭到提告心生不滿，昨晚再度前往施放鞭炮燒車，至於詳細原因尚待進一步調查釐清。

01/27 全台詐欺最新數據

501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國道彰化交流道Jaguar冒白煙　駕駛竟棄車跑了

國道彰化交流道Jaguar冒白煙　駕駛竟棄車跑了

今（29）日上午上班交通尖峰時段，彰化交流道南下匝道口發生一起既離奇又詭異的火燒車意外！一輛銀灰色Jaguar捷豹轎車，在行經彰化市新平路往交流道路段時，車頭突然竄出陣陣白煙，嚇壞用路人，消防人員前往滅火，駕駛竟已自行離去，所幸未釀成重大傷亡，消防後續交由國道警方處理。

紫南宮傳金雞遭搶！廟方：胡說八道

紫南宮傳金雞遭搶！廟方：胡說八道

高雄6車連環撞！肇禍大車司機一度受困

高雄6車連環撞！肇禍大車司機一度受困

即／男河邊散步突倒地沒呼吸　路人急報警送醫搶命

即／男河邊散步突倒地沒呼吸　路人急報警送醫搶命

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警助返家

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警助返家

標籤:高雄火燒車鞭炮縱火警方

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

