桃園+6298！6／13高中以下恢復實體上課　戶外教學暫不開放

▲桃園市長鄭文燦於0609桃園疫情記者會表示，6/13將恢復實體上課。(圖／翻攝自YouTube)

記者沈繼昌、郭玗潔／桃園報導



今（9）日指揮中心公布全國新增7萬2921例確診個案，其中桃園新增6298例，市長鄭文燦表示，疫情正在下降，這次遠距教學進行到6/10，從6/13開始，高中以下恢復實體上課，並從寬讓家長幫孩子請防疫假，此外，為了學校防疫安全，戶外教學仍暫不開放。

鄭文燦表示，累計到6/9號為止，這兩年半的疫情桃園確診個案達34萬3824例，感染盛行率15%，死亡個案204個。若計算第三劑涵蓋率達68%，加上感染盛行率15%，累加起來達83%，表示疫情翻轉往下的趨勢明顯。桃園有13個醫療採檢站提供綠色醫療通路服務，不過目前服務量已下降，昨天有609人來看診，PCR有734人，代表28家醫院與255家診所也都有發生作用，因而會將目前13個醫療站先減少2站，之後再減少一些時段。

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學校防疫方面，目前居隔7天的有2904位師生，國高中生從5/26安排BNT入校接種，到昨天為止已有32個學校、共2萬8577位學生完成接種，另外有41校於明天10號前完成，另有22校因為2、3劑要間隔150天，會於6/22全數完成。此外，除教育部配給的快篩，教育局也另採購72萬劑，學生部分每人發2劑，含中央4劑，讓學生每人有6劑快篩；高中以下含幼兒園、補習班教師，每人發4劑快篩，會盡可能在復學前發完。

鄭文燦表示，這次遠距教學進行到6/10，從6/13開始，高中、國中、國小、幼兒園恢復實體上課，一樣除了用餐、飲水、游泳外，全程戴口罩，並從寬讓家長幫孩子請防疫假，讓想回學校的孩子們可在13日回學校上課，此外，因學校防疫安全，戶外教學仍暫不開放，暑假活動的規範，會在暑假前公布細部的內容。