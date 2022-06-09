南投+1480！中部疫情延燒　6／11設接種站加碼送快篩禮券

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1480例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1480例，截至6月8日累計確診人數3萬345例，居家隔離人數4359例，今日已解除隔離2190例，居家照護人數8021例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

由於確診高峰從台北往中南部移動，台中市確診數不斷創高、彰化今天確診數超越台北市，南投縣也連續10天都在千人以上，7日曾達1905例，中部明顯進入染疫高峰期，縣府衛生局判斷全縣疫情短時間內降溫不易，將於6月11日在南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮等4鄉鎮市衛生所設立接種站，繼續提升疫苗接種率。

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衛生局指出，當天4鄉鎮市衛生所設立接種站，將提供莫德納、BNT、高端3種疫苗，接種對象包括設籍南投縣12至17歲年輕人的第1、第2劑疫苗，以及設籍南投縣滿65歲（原住民滿55歲）長者的第1、2劑（與前劑相隔28天），第3劑（與前劑相隔3個月，滿84天），第4劑（與前劑相隔5個月，滿150天）疫苗。

▲▼南投4大鄉鎮市衛生所11日將設接種站，並推出快篩劑、500元禮券加碼送活動。（圖／南投縣政府提供）

為鼓勵民眾接種，縣府也推出另一波「打疫苗加碼送」方案：即日起只要到87家合約醫療院所接種，18歲至64歲每人可免費獲得一支快篩試劑；65歲以上（原住民55歲以上）打疫苗，送2劑快篩劑，縣府加碼再送500元禮券。

據統計顯示，南投縣第1劑接種率86.9%，高於全國0.4%，第2劑接種率78.8%，高於全國0.2%，但第3劑接種率63.4%比全國低0.8%；全縣5至11歲兒童戶籍總人數2萬4980人，莫德納和BNT疫苗接種共計1萬9478人，接種率77.9%，12至17歲戶籍總人數2萬3535人，BNT疫苗接種第3劑計6397人，接種率27.2%，目前仍持續在校園集中接種中。