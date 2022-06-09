屏東+3130！　6／11上午12歲以上BNT隨到隨打

▲學童施打疫苗情況。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣9日新增3130例本土確診個案，由於屏東完成3劑疫苗的接種率不到7成，特別是60歲以上長者施打率更是偏低，因此縣府特別於週六(6/11)上午，在屏東33鄉鎮衛生所、屏東火車站及潮州火車站，開放12歲以上BNT疫苗隨到隨打。

衛生局表示，6月11日增設BNT疫苗隨到隨打，施打對象包括12歲以上成人、12-17歲國、高中生第三劑，以及12歲國小生第一劑，都能前往33鄉鎮衛生所、屏東火車站及潮州火車站施打，屏東火車站及潮州火車站各提供500劑，時間為上午8:30至11:30，惟崁頂、瑪家衛生所時段為下午，民眾可上官網查詢。

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另外，屏縣12-17歲校園BNT疫苗追加劑仍在持續施打，總共有58所學校排定施打，預計明(10)日將會全數打完，截至昨（8）日有26所國高中學校已進行青少年BNT追加劑疫苗施打，全部校園總人數為10685人，預計施打7461人，已完成施打5229人，總接種率達70.08%。

衛生局提醒，遠距教學期間應維持正常生活型態，打疫苗前一晚切勿熬夜，應睡眠充足，接種完後應在原地觀察15分鐘，回家後也須密切注意身體的狀況，並且多喝水，二周內避免劇烈運動。

根據衛生局統計，6月9日公告確診3130人中2749人快篩陽判確診，佔確診量的87.8%。其中醫院研判1052例佔38.3%，基層診所研判1697例佔61.7%。

截至6月9日，縣內居家隔離現管人數4116人，今日解隔2438人；居家照護累計53477人，解除43663人，現管9814人。