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快訊／本土+72921「各縣市分佈曝光」　3縣市病例數破萬！

▲▼中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增7萬2921例本土病例，中重症與死亡個案又雙創新高。新增本土病例中，有3縣市病例數破萬，其中高雄增10822例最多、台中增10570例次之，新北則增10201例。其餘縣市除了基隆市、嘉義市、台東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣病例維持百位數外，其餘縣市病例數均破千。

指揮中心表示，今日新增之72,921例本土病例，為34,527例男性、38,358例女性、36例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市10,822例、臺中市10,570例、新北市10,201例、臺南市6,355例、桃園市6,298例、彰化縣5,266例、臺北市5,129例、屏東縣3,130例、新竹縣1,783例、雲林縣1,717例、苗栗縣1,712例、新竹市1,525例、南投縣1,480例、嘉義縣1,405例、宜蘭縣1,285例、花蓮縣1,127例、基隆市983例、嘉義市937例、臺東縣792例、澎湖縣250例、金門縣149例、連江縣5例。

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指揮中心指出，今日新增211例本土病例死亡個案，為126例男性、85例女性，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、83例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月3日至6月6日，死亡日期介於5月16日至6月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,988,984例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,292,016例排除)，其中2,693,787例確診，分別為13,321例境外移入、2,680,412例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,584例COVID-19死亡病例，其中3,569例本土，個案居住縣市分布為新北市1,262例、臺北市708例、臺中市239例、高雄市207例、桃園市204例、臺南市148例、基隆市及彰化縣各125例、屏東縣99例、宜蘭縣82例、花蓮縣67例、雲林縣57例、南投縣52例、臺東縣49例、嘉義市34例、新竹縣32例、嘉義縣31例、苗栗縣28例、新竹市10例、金門縣7例、澎湖縣3例；另15例為境外移入。

▲▼6/9新增病例。（圖／指揮中心提供）

▼6/9新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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