宜蘭6／13恢復學校實體課程　提供教職員工每人2劑快篩

▲宜蘭6/13恢復學校實體課程。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央今(9)日宣布宜蘭縣新增1285名確診個案，並新增4名死亡個案。宜蘭縣長林姿妙表示，考量國小、國中和高中學生陸續接種疫苗，宣布6月13日(下週一)恢復學校實體課程；另外，為了因應孩子即將到校上課，將免費提供宜縣高中、國中、國小、幼兒園、課照中心及補習班所屬教職員工，每人2劑家用快篩試劑，確保校園健康安全。

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考量各國小即將於6月10日打完第一劑疫苗，且各國高中也開始施打第三劑，宜蘭縣長林姿妙9日下午在防疫記者會中，宣布宜蘭縣所屬高中、國中、國小、附設幼兒園、補校及進修部等，6月13日(下週一)恢復學校實體課程，以維護學生受教權益。

宜蘭教育處表示，會要求各級學校進行防疫準備和學習安排，落實校園、廚房等環境清消工作，並加強午餐食材稽查及確保供餐品質，維護學生正常學習和作息。另外，教育處指出，只要做好防疫及清消工作，畢業典禮可採實體辦理；而家長基於防疫目的，為學生向學校請假者，也請學校從寬認定，不列入出缺勤紀錄、不扣減學業評量成績。

為了因應孩子即將到校上課，林姿妙也宣布，免費提供本縣高中、國中、國小、幼兒園、課照中心及補習班所屬教職員工，每人2劑家用快篩試劑；學校部分由各校轉發、課照中心及補習班部分請至教育處領取。此外，教育處將責成各級學校，如有師生確診或停課，應通知全體教職員工生及家長，並公告在學校網頁，或提供學校專線供家長詢問和通報。