本土累計266萬例「確診地圖曝」　陳時中點名六都3縣市：在高原期

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增7萬2921例本土個案，共分布於22縣市，其中又以高雄市的1萬0822例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過15萬例。

今日新增7萬2921例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為高雄市1萬0822例、台中市1萬0570例、新北市1萬0201例、台南市6355例、桃園市6298例、彰化縣5266例、台北市5129例、屏東縣3130例、新竹縣1783例、雲林縣1717例、苗栗縣1712例、新竹市1525例、南投縣1480例、嘉義縣1405例、宜蘭縣1285例、花蓮縣1127例、基隆市983例、嘉義市937例、台東縣792例、澎湖縣250例、金門縣149例、連江縣5例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，六都均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。

深咖啡色縣市（14萬1345～69萬8121例）有6：

台北市30萬2307例

新北市69萬8121例

桃園市34萬0407例

台中市26萬3536例

台南市15萬6044例

高雄市26萬6431例



次深褐色（5萬2085～14萬1344例）有5：



基隆市6萬6526例

新竹縣6萬9772例

彰化縣9萬7244例

屏東縣6萬9182例

宜蘭縣5萬5135例



橘色縣市（2萬7828～5萬2084人）有5：



新竹市4萬9033例

苗栗縣4萬6337例

南投縣3萬1851例

雲林縣3萬7557例

花蓮縣4萬2830例

淡橙色縣市（840～2萬7827人）有5：

嘉義市1萬7079例

嘉義縣2萬6486例

台東縣2萬0542例

金門縣3302例

澎湖縣4527例

淡黃色縣市（0～839人）有1：

連江縣839例

今年1月1日至今已累計266萬5088例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計69萬8121例。

指揮中心今天公布六都累計感染率，雙北病例數明顯下降，台北市涵蓋率11.98%、新北市17.43%、桃園市是14.96%，都已經超過10%。陳時中也特別點出台中市目前是是9.37%、台南市8.38％、高雄市9.70%，均未達10%，有點在高原期徘徊。

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