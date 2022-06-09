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車友訊息引狼入室40年骨董車零件遭竊　永康警電眼逮賊

▲楊姓民眾1部VOLVO骨董車零件遭竊，警方調閱沿線監視器，透過近百支監視器畫面比對與現地查訪後，查獲伍姓男子涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲楊姓民眾1部VOLVO骨董車零件遭竊，警方調閱沿線監視器，透過近百支監視器畫面比對與現地查訪後，查獲伍姓男子涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局於6月5日接獲楊姓民眾報案，表示他停放於永康區忠孝路1處私人停車場之自小客車，遭人砸破玻璃，車內零件遭竊，經了解該部VOLVO骨董車車齡約40年，台南現有僅約10來部，車價約20萬，極具收藏價值。

▲楊姓民眾1部VOLVO骨董車零件遭竊，警方調閱沿線監視器，透過近百支監視器畫面比對與現地查訪後，查獲伍姓男子涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永信派出所接獲報案後，發現該停車場無架設監視器，永康分局立即組成監視器調閱小組，調閱沿線監視器，透過近百支監視器畫面比對與現地查訪後，始循線鎖定居住於他轄的一名伍姓男子涉有重嫌，隨即通知到案說明，並起獲被害人遭竊之零件。

警方發現竊嫌與被害人竟為同一VOLVO老車社團之車友，竊嫌稱因老車零件不易取得，觀察該車於停車場停置已久而萌生歹念，盜取零件為己用。

▲楊姓民眾1部VOLVO骨董車零件遭竊，警方調閱沿線監視器，透過近百支監視器畫面比對與現地查訪後，查獲伍姓男子涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

伍姓竊嫌十分狡猾，為規避警察偵查，刻意於6月4日深夜10時35分、11時35分及5日凌晨0時18分，三進三出停車場觀察地形，且二度駕車至北區一處五金百貨購買做案工具，再回永康區犯案，企圖混淆地緣性；本案在永信派出所所長王建智帶領下，警員葉紘維、許仲和等人犧牲假日耐心調閱監視器比對，順利於8日查緝伍嫌到案。受害民眾得知警察迅速找回自己愛車零件且將竊嫌移送法辦，大讚永康警的辦案效率。

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