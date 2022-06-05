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IG新功能暴動！小盒子裡長按「跳出視窗」　她歡呼：能偷看了

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO意外發現可以偷看IG訊息了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多APP都能傳訊息，除了台人最常用的LINE之外，還有messenger等，連Instagram（IG）也有「小盒子」。而當看到別人傳來訊息，有些人習慣先偷看，只是不是每個APP都能這樣做。有iPhone使用者近日則驚喜發現，「哀居可以偷看訊息了！」消息一出，不少人也大讚不已。

一位女網友在Dcard發文，說IG支援預覽訊息了，興奮到她歡呼「來賓掌聲！」並補充這個方法不用用到3D TOUCH，只要在IG聊天列表長按對話框，就會跳出預覽聊天內容的小視窗，「很多人說大帳可以小帳不行（我的都有），有人說可以重新下載洗出來，大家快試試看！」

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貼文一出，就有人大讚，「這功能真的太棒惹！」值得注意的是，目前似乎只有iPhone用戶可以這樣做，且不是每個人都可以使用，「看了這篇去試的+1，我12可以」、「安卓的我：QQ」、「看標題就知道沒有安卓的份→w→」、「我i13沒更新到最新也可以耶……但其他同事沒有一個人可以，型號也一樣。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼有網友測試成功後秒回報。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

就有人指出，Instagram測試新功能時，常常會分測試版A、B，也就是有些人會提前開放試用功能，沒被開放到的用戶只能等待更新、改善，或者「一直瘋狂下載重裝直到有為止」。

也有網友教學，「我安卓，我都去設定看通知紀錄」、「哀居可以快速點開，然後把它抓住，不要佔滿整個版面就不算已讀了，但是這個蠻吃技巧的」、「還有一個方法應該是不限IOS或安卓，點進訊息後馬上往右滑，不要滑到底，手指頭要按著螢幕，看完訊息後再滑到底，就不會已讀了喔！」

一族群則是忍不住吐槽，「直接大膽已讀就沒這問題」、「蛤！要回就回，不回我都沒在回，何必那麼辛苦」、「訊息幹嘛要偷看，光明正大的看就好了啊」、「偷看三小，不要回就不要看。」

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