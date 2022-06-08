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開LINE變超卡！鄉民崩潰「重載也沒救」　內行曝1關鍵：快刪掉它

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲LINE是多數台灣人最常用的通訊軟體。（圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

通訊軟體LINE是不少台灣人習慣使用的APP，不管是工作還是私底下都會用它和別人溝通。不過一名網友抱怨，最近使用LINE都覺得很卡，尤其是進到群組的時候，重新下載也沒用，不知道該怎麼辦。不少人看到後指出，要適時刪除不必要的群組訊息，否則不管用哪支手機都一樣卡。

「大家的LINE會很卡頓嗎？」原PO在PTT發文透露，最近使用LINE的時候都覺得卡卡的，尤其是進到群組看訊息，打字也很不順，檢查發現LINE佔了手機裡6G多的空間，猜測可能是記憶體的關係，只好重新下載試試看。他表示雖然一開始狀況改善了，但過一段時間又恢復原樣，因此好奇問「大家有這狀況嗎？」

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲有其他人遇到和原PO一樣的狀況。（圖／記者曾筠淇攝）

不少網友看到文章後，紛紛表示「我是選照片等讀取要等很久，然後偶爾訊息跑不出來」、「每天都要清理Line的垃圾」、「最近12pm超頓，快瘋了」、「容量不足」、「換電池後會改善」、「11pro有夠卡」、「每次選照片就在那邊給我卡頓」、「手機過熱時打字會頓」。

也有人指出群組是關鍵，「不需要講機種，因為只要加入稍微熱門的社群、群組，水量多的話，就算iphone13也撐不住，只要刪掉就可以復原了」、「群組的關係，暫存太多了，刪掉就好」、「我之前有一個社群，裡面天天講廢話跟貼照片，定時去刪除它，整個Line都順暢了，刪其他暫存什麼的都沒幫助」、「無感是你沒有水量多的群組而已，你隨便加入幾千人社群，幾天後沒一支手機還是順的啦」。

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