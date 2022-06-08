水利署高官勾人妻「躺車上幽會1小時」　夫綠炸提告獲賠25萬

▲水利署南區水資源局黃姓主任，遭吳姓男子指控，與人妻同事幽會、互傳曖昧之對話訊息，台南地院判賠25萬元。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

水利署南區水資源局黃姓主任，遭吳姓男子指控，常以談論公事為由，與南水局任職的吳妻約會獨處，吳男找黃質問，黃曾承諾不再與妻子聯繫，但吳男發現2人仍互傳互傳曖昧、調情訊息，還遭媒體跟拍報導在車上幽會達1個多鐘頭，吳男提告請求精神賠償100萬元，台南地院審理後判黃男賠25萬元。

判決指出，吳男與妻婚後育有2名兒子，吳妻於2012年間任職於經濟部水利署南區水資源局，被告黃男為南水局經管課課長，黃男明知吳妻已婚，竟與吳妻不當交往，常以辦理國家環境教育獎之業務為由，偕同吳妻出遊獨處。吳妻於2016年9月間調任設計課正工程司承辦人，黃男於2017年初調任高屏溪攔河堰管理中心主任，2人已非同一課室，但黃男與吳妻私下仍時常碰面，會相約在外獨處。

吳男指控於2017年5月4日查詢ETC紀錄時，發現妻子駕車前往台南高鐵站方向，吳男請友人至現場尋覓吳妻車輛，吳男友人撞見被告黃男駕車停放在吳妻車旁，讓吳妻下車，黃男發現吳男友人要拍照，立即叫吳妻趕緊開車離去。

吳男多次質問被告黃男，黃男總以談論公事為由合理化2人作為，黃男曾承諾斷絕與吳妻間之聯繫，惟黃男仍持續破壞吳男與妻子之夫妻關係。吳男兒子於2021年5月30日碰巧看見吳妻與被告黃男互傳曖昧之對話訊息，對話訊息出現調情與性暗示之用語。

判決指出，兩人曾互傳「小胖弟有沒有被刺到」、「我很想他ㄋㄟ」、「好想打你屁屁」、「有時睡覺前摸一下妹妹」等曖昧簡訊。

另被媒體發現並跟拍黃男與吳妻於2021年7月14日相約於玉井運動公園，吳妻停車後走出公園，搭上黃男車輛離去，黃男將車輛停放於馬路旁，並用遮陽板遮住前擋風玻璃，將駕駛座及副駕駛座位放倒，黃男與吳妻倒臥於車內獨處幽會長達1個多鐘頭，後被告將車子開回體育公園，在入口處吳妻下車而結束幽會。

吳男認為，從對話訊息及媒體報導、照片可知，黃男承諾斷絕與吳妻間之聯繫均是謊言，吳男多年來已數度告誡、制止黃男，黃男仍無悔意，持續與吳妻來往，嚴重侵害吳男因婚姻關係所生之身分法益，致吳男精神遭受極大痛苦，吳男請求被告黃男賠償精神慰撫金新台幣100萬元。

台南地院認為，黃男與吳妻兩人行為，已超過一般朋友正常社交行為應有分際，逾越社會對於已婚男女與異性互動往來時所能容忍的範圍，認原告吳男請求之非財產上損害以25萬元為適當，逾此金額之請求，即非適宜。