傳訊息「1習慣」暴...露....年紀！全場一致笑了：我爸媽就是

▲傳訊息時，很多長輩的1個打字習慣讓年輕人看不懂。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

1個打字習慣可以看出年紀？有網友在PTT的WomenTalk上發起閒聊，「年齡層較大的同事打字習慣」，文中表示，身邊有比較年長的同事，傳訊息時好像都會有一個習慣，「第一次看到的時候還想說怎麼了嗎？」不少人一看就超有感，「我爸也會」、「而且斷的位置好奇怪」、「我媽就是這樣XD」。

這位網友文中表示，「就是發現身邊有比較年長的同事打字很喜歡『.......』，各種『......』，比如，我：『那就訂下周二XX點會議喔』，（對方）：『沒問題.......』。」或是他傳「我有跟XX說了，後續交接會由你們這邊負責喔」，對方的回應，除了「了解」、「XX有跟我說」、「謝謝」之外，每一個訊息結尾都會有「.......」。

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原PO就直呼，「第一次看到的時候還想說怎麼了嗎？為什麼要點點點？後來才發現這是打字習慣」，也不禁笑呼，「看了也會很想回他『......』。」貼文一出，不少網友也紛紛驚覺，「真的有！會以為對方是不是有什麼不滿，但是面對面講話又沒什麼問題」、「同事大概60幾歲，真的愛用...，每句都要，看了很阿雜」、「看到大家都遇到過...我就放心了...」、「有遇過耶！我還想說是為什麼要打『…』？如果是要分隔的話，可以打其他標點符號啊！」

▲你....會....這樣.....傳訊息嗎.....（示意圖／記者曾筠淇攝）

還有人表示，除了「.......」之外，使用其他標點符號的長輩也很多，「常遇到的還有非常愛用驚嘆號，以及完全不加標點符號XD」、「還有。。。。。這種」、「光是看這篇就好生氣XD，真的遇到很多刪節號跟句號顛倒用的，還有沒事打一堆驚嘆號也好討厭」、「看過,,斷句,,都用,,,逗號的,,,,,,,,,,,」、「用括號代替引號的真的看了很煩躁」、「用。。。才是。。。真的老。。」。也有人笑呼，「問他…是不是…檳友…」、「打字…讓人可以…閱讀即可……干…您….屁……..事」。

話題還引出過來人說明，「我40歲了我來解釋，經歷過初期網路聊天室的人可能會知道這件事：『無法顯示空格』 ，你想把字詞分開或分段，因為無法顯示空格的關係，用點點點去分隔是最快的」，他指出，可能手機打「點點點」很不方便，但用鍵盤輸入法，「點點點」是最快的，甚至網路聊天室或早期網遊還會設點點點快捷鍵，「想想你現在若打不出空格 你要怎麼用最快速度分段呢？」