日車站置物櫃「腐爛嬰屍」相驗結果出爐！　臍帶還連在肚臍上

▲經法醫相驗，確認置物櫃內的嬰兒屍體性別為男。（圖／免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本北海道JR千歲車站的西邊出口置物櫃因遭人長時間占用，工作人員7日上午使用備用鑰匙將其打開，沒想到卻在置物櫃內發現一個保冷箱，保冷箱內則有一具腐爛的嬰兒屍體。法醫相驗結果8日出爐，報告顯示，死者為一名男嬰，臍帶還連在肚臍上，疑似出生不久就死亡。

根據《札幌電視》報導，JR千歲車站置物館7日上午發現的嬰兒屍體，經法醫相驗後，確定為男嬰，由於臍帶還連在肚臍上，應該是出生後不久便死亡或是死胎。此外，能夠確定是胎齡滿9個月到10個月足月嬰兒。由於屍體過度腐敗，因此無法確定確切死因，推測死亡時間為1週至1個月。

警方仍在持續搜索棄屍嫌犯，同時試圖釐清嬰兒死亡當時的情況。根據站方表示，這個被占用的置物櫃是從5月31日晚間6時開始租用，但是因為被長期占用，工作人員才會出面處理，沒想到竟在裡面發現一具嬰屍，嚇得立刻將嬰屍交給站前的派出所。據悉，截至工作人員發現嬰屍為止，該置物櫃的累計費用已經超過3000日幣（約新台幣662元）。

警方接獲通報後隨即封鎖置物櫃，並且派出大量人員在周遭進行鑑識與採證，8日也加派人力在現場發放傳單，希望能蒐集更多情報。



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