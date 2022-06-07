日本車站置物櫃遭長期占用！清潔員怒開鎖卻驚見「嬰屍」

▲北海道JR千歲車站的置物櫃出現一具遭人遺棄的嬰兒屍體。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本北海道JR千歲車站的置物櫃7日上午發現一具遭到遺棄的嬰兒屍體，目前警方已經將此案定調為屍體遺棄並展開調查。根據初步判斷，嬰兒出生沒多久就已經死亡，而遺棄者還將屍體放進保冷箱內才鎖進置物櫃內，疑似就是不想讓人太早發現。

根據《富士新聞網》、《日本新聞網》報導，JR千歲車站西邊出口的一處置物櫃長時間處於「使用中」狀態，管理公司發覺有異，因此在7日上午8時30分左右使用備用鑰匙將置物櫃打開，沒想到卻在裡面發現一個保冷箱。清潔人員打開保冷箱後，則是在裡面發現一具男嬰的屍體。

工作人員見狀隨即將遺體交給車站前的派出所，經警方調查，該名嬰兒疑似出生不久後就死亡，且根據屍體狀態，應該已經死亡一段時間，但暫時尚無法確定嬰兒的性別與死因。

警方將全案定調為屍體遺棄，目前已經展開調查，接下來將把遺體轉交給法醫解剖，以釐清確切死亡時間與死亡原因，同時也會調查置物櫃的使用紀錄，找到棄屍的犯人。

根據現場乘客表示，千歲車站靠近新千歲機場，因此經常有人使用這邊的置物櫃，人潮來來往往，沒想到竟然會有人將嬰兒屍體棄置在此。

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