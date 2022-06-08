高雄老牌國際商工僅剩66學生將停辦　網掀回憶殺：當年都出帥勾ㄟ

▲高雄老牌職校國際商工申請停辦，將走入歷史。（圖／翻攝自google地圖）

記者賴文萱／高雄報導

創校73年的高雄老牌職校國際商工，近年來受少子化衝擊招生不理想，再加上專任教師不足、財務不平衡等問題，今年3月向高雄市教育局提出停辦申請，即將走入歷史。高雄市教育局表示，停辦計畫尚在審查階段，目前該校計有66位在學學生，其中5位為日間部建築科學生，61位為進修部餐飲管理科學生，後續將輔導學生轉學安置。

國際商工近年來受少子女化衝擊，教育局自103年起即輔導改善校務經營，但因招生情形未見改善、專任教師不足、財務不平衡等問題，經委託專家學者審視查有部分授課科目與專長不符、校舍安全疑慮等須待改善缺失。

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高雄市教育局徵詢私立學校諮詢會意見後，認為實質已無法提供良善教學環境，依法要求學校自111學年度停招，重新思考未來辦學方向，並積極改善相關缺失。

▲國際學校財團法人經審慎評估後，主動於3月正式函文申請所屬國際商工停辦。（圖／翻攝自國際商工官網）

國際學校財團法人經審慎評估後，主動於3月正式函文申請所屬國際商工停辦，教育局就該校停辦申請，將在學生受教權益保障為優先前提下依法審查。

教育局強調，停辦計畫目前尚在審查階段，並就學生、教職員工等權益責成學校妥為溝通處理。目前該校計有66位在學學生，其中5位為日間部建築科學生，61位為進修部餐飲管理科學生。

教育局表示，學生輔導轉安置有問題時，教育局將積極協助轉換至良好的學習環境，以利學生完成學業。此外，教職員生權益照顧是停辦審查中最為重要的部分，目前已與法人、學校進行數次溝通，刻正由法人與學校逐步凝聚共識中，確保在權益照顧妥為規劃下，再進行國際商工停辦程序。

▲不少高雄網友聽聞國際商工將停辦走入歷史後，紛紛留言感慨。（圖／翻攝自google地圖）

不少高雄網友聽聞國際商工將停辦走入歷史後，紛紛留言感慨「當初國際都出帥勾ㄟ」、「我的母校，年少輕狂，青春無敵，懷念歲月」、「以前讀書的時候，印象中的國際公、三信婆已成回憶了」、「都沒人也難招生不倒很難」、「我的高職回憶G了」、「想到就懷念，以前機車交友多在國際門口等抽鑰匙」、「那以後再也沒有人可以完成唸過三國志的紀錄了」。

但也有網友直言，那塊地是市府的，無心辦學且百廢不興，又坐擁好地段，承租市府土地辦學名義，其集團享私校辦學的優惠案外，還把以辦學名義向市府承租的土地，轉租給周邊商家，並收取租金不當得利。市府現在才處理，也相當失職。

