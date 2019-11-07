罰寫「割草公務員」3000字心得　高市教育局改口「沒有強制性」

▲「割草公務員」被查水表，民進黨團舉標語重批「順韓者昌，逆韓者亡」。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄罷韓團體「公民割草聯盟」日前舉辦公民論壇，一名戴口罩的男子上台批韓，事後遭人肉搜出身分為國小人事主任，市府教育局聞訊後相當震怒，要該名人事主任罰寫3000字心得報告，市議會民進黨團更重批「順韓者昌，逆韓者亡」，但面對外界質疑聲浪，教育局仍堅守立場，將該名人事主任提送考績會審議，但心得報告寫不寫「都是他的自由」。

教育局長吳鎔峯認為，該名人事主任是教育人員裡面的一環，他必須知道教育局這十個月來做了哪些事情，因為他不是議員，他不是立法委員，他不能隨便批評教育局，「這個是有公務員的考績法可以去處理，那我現在還沒有完全處理完畢，可是我先讓他去看看，教育局這十個多月來至少做了五件事情，雙機、雙語、弱勢族群的照顧、北漂老師回來已經我們幼兒園的增設，這些他難道都不知道嗎？我覺得有的時候，我們做一些事情要看事實來說話，而不是一起來就隨便講」，不過吳鎔峯也強調，寫不寫交心得報告都是他的自由，並無強制性。

▲教育局長吳鎔峯表示，心得寫不寫都可以，但仍要送考績會審議。（圖／記者洪正達攝）

高雄市政府表示，《公務人員行政中立法》第9條規定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事下列政治活動或行為，其中第4款明定「在大眾傳播媒體具銜或具名廣告，以及第6項規定「公開為公職候選人站台、助講、遊行或拜票」，在依照《公務員服務法》第4條第2項規定「公務員未得長官許可，不得以私人或代表機關名義，任意發表有關職務之談話」。

根據上述法條對公務員的規範，高市府徐姓公務員10月13日於政治活動上台所作公開發言，已明顯違規，但目前並未懲處，更未如議員所指秋後算帳，而是依規定由考績委員會評估決定，這才是真正的民主程序，言論自由在不同職業別有不同法律規範要求，自然有其立法意旨，高雄市政府只是依法辦理。

▲高雄市議會民進黨團大酸教育局「查水表」舉動相當玻璃心。（圖／記者洪正達攝）