鳳山少女遭9人霸凌「校方以大報小」　晚13天才查要究責

記者黃翊婷／綜合報導

高雄鳳山一名少女遭9人霸凌，56秒影片曝光後掀起眾怒，事實上，校方早在1月25日就接獲通報，隔日也有進行校安通報，內容卻是「一般鬥毆事件」，遭外界抨擊根本就是「以大報小」。對此，高雄市教育局局長謝文斌4日在記者會上證實，「這部分確實還有檢討空間」。

▲鳳山少女在56秒的影片中，遭多人掌摑、飲料淋頭霸凌。

據了解，鳳山少女遭霸凌的影片拍攝時間為1月22日，校方1月25日就知情，並在1月26日進行校安通報，整起事件直到2月3日才被網友在揭露，影片在網路上瘋傳並迅速發酵，教育部和校方卻整整晚了13天才跳出來緊急動員查處，因此掀起外界質疑，校方是否如同警方吃案「以大報小」，試圖虛報不實之情事。

對此，高雄市教育局4日上午緊急召開記者會，局長謝文斌親上火線說明，1月26日校方的確有進行校安通報，但由於適逢寒假期間，學校在事件細節上查處不易，所以通報為較常見的一般鬥毆事件，教育部確實也未及時反應，「這件事情上，應該要更嚴謹處理，有檢討空間，後續會加強督導，請學校注意。」

▲謝文斌坦承校方通報流程有疏失。（圖／記者吳世龍攝，下同）

謝文斌說，目前已與被害少女家長聯繫，並請學校加強輔導關懷，而對於校園霸凌，教育部也有相關規範，以及霸凌申訴救濟制度，未來會持續努力加強宣導、落實。

教育局同日也發布新聞稿重申，絕不容許霸凌行為立場，針對學校通報機制未能及時進行霸凌案件通報及處理，認為顯有疏失，即刻進行懲處追究責任；至於通報流程疏失責任歸屬，目前仍還在調查中，後續研議後會再做出懲處。

▼其中5名加害人到案。