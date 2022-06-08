Omicron不能降級！邱淑媞控「南韓死亡人數做假」：台灣一堆人被騙

▲前國健署長邱淑媞。（圖／記者嚴云岑攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心擬在7月中旬，將新冠肺炎從（COVID-19）第5類法定傳染病調整到第4級，不過，前衛福部國民健康署署長邱淑媞就搖頭指出，Omicron絕對不是流感，並舉出美國與南韓的死亡數為例，今年一月新冠肺炎是美國25-84歲的頭號死因，南韓估計也將有4萬2千多人死亡，因此強調「Omicron防疫不能降級」。

「Omicron可以降級嗎? 來看看美國與南韓死得有多慘！」邱淑媞在臉書發文，2022年美國大多數年齡層，死亡原因第一位就是新冠肺炎，45-84歲第一名死因，85+歲第二名死因，5-24歲第四名死因，「2022年1月排名，更勝利2021年！第一位死因如果可以降級，那，比之更低的車禍，像超速闖紅燈這些，應該也都不必抓了吧」。

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「要怪，就怪南韓吧！」邱淑媞指出，南韓把很多新冠感染者的死亡，判定為「不是」新冠所造成，導致新冠肺炎致死率（新冠死亡人數除以確診人數）竟然低於1/1000，「害得臺灣一堆笨蛋都被騙了，都聲稱新冠已經是流感了」。

邱淑媞表示，南韓從11/29-3/27，已超額死亡2萬1001人，其新冠死亡之高峰在3/25，「估計其整個疫情會有超額死亡約4萬2000人」，依人口數換算，相當於在臺灣會有1萬9000人超額死亡（包括死於新冠的帳面數字、黑數與死於醫療排擠的）；不過臺灣疫苗接種率較低，若疫情狀況如南韓，超額死亡應可上看2萬人。但，若實際感染率僅南韓一半 (南韓之確診率為34.6%)，則超額死亡約為1萬人。

因此，邱淑媞認為，絕對不可以降級，「造成重大傷亡的傳染病，可以因為政府連臨終處置都懶得管，就來降級，讓它死更多、製造更多悲劇？真是莫名其妙！」