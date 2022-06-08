北市府遭指網軍基地　柯文哲「我不接受」：拜託！哪有這麼厲害

記者陳家祥／台北報導

台北市政府近來有多名公務員被抓包，在上班時間上PTT發文帶風向，遭外界質疑北市府成「網軍基地」。對此，台北市長柯文哲8日表示，不能說在網路上批評民進黨政府就是網軍，特別要說什麼柯文哲的網軍，「拜託，哪有這麼厲害？不要帶這種風向，我不接受」。

針對網軍風波，北市府陸續召開考績會進行懲處。其中，帳號「LovError」的會展產業發展基金會林姓員工，遭記過2次、考績丙等且無年終獎金；交通局科長林育生將有行政處分；外觀傳局科員宋承恩也將開考績會討論懲處。

柯文哲表示，林姓員工的單位是會展中心，會展中心是會展基金會管轄，是一個財團法人，不是北市府直接的公務機關。記2大過、考績丙等、沒年終，這是他們會展基金會自己決定的懲處，所以我看一看也沒講什麼，他們自己做的決定就尊重。

「我昨天在市政會議叫秘書長傳達，我還是相信每個人要為自己的行為負責。」柯文哲說，不會說今天發生這事情就把台北市電腦連結外網的都斷掉，上班時間不能看臉書、Youtube，我也不會幹這種事。每個人對自己行為負責就好。

柯文哲強調，不能說在網路上批評民進黨政府就是網軍，特別要說什麼柯文哲的網軍，拜託，哪有這麼厲害？這種事情我是採取比較寬容態度，每個人要為自己行為負責，上班8小時有3小時在上網，也太奇怪；上廁所或休息時間看個5分鐘，我也不會通通不准。每一個人為自己的行為負責就好。

至於有民進黨議員質疑切割責任，柯文哲說，「台北市政府沒有網軍」，不是在網路上批評民進黨就是網軍，特別還說是柯文哲網軍，不要帶這種風向，我不接受。