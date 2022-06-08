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快訊／桃園男遭4煞圍毆昏迷隔天不治　驗出新冠確診死因待釐清

▲桃園市曾姓男子與簡姓男子有債務糾紛，本月6日簡男等4名男子到曾住處逼債並動手圍毆曾，曾不支倒地昏迷，送醫急救後不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市曾姓男子與簡姓男子有債務糾紛，本月6日簡男等4名男子到曾住處逼債並動手圍毆曾，曾不支倒地昏迷，送醫急救後不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子與簡姓男子有債務糾紛，6月6日上午，簡男邀約姓名不詳男子共4人前往曾男住處喬債，疑似發生口角，曾男慘遭圍毆拉扯倒地，出現身體不適，隨即昏迷失去意識，被送醫救治搶救1天後仍回天乏術，家屬質疑死者生前曾遭毆打懷疑有他殺嫌疑；醫護人員驗出曾男為新冠肺炎確診個案。桃園地檢署檢察官今天下午相驗，至於真正死因還須進一步釐清，警方則掌握涉案簡姓男子身分正積極查緝中。

桃園警方指出，死者是60歲的曾姓男子，疑似與45歲的簡姓男子有債務糾紛，6日上午11時許，簡男邀集陳姓男子與另2名姓名不詳男子到曾位於桃園區住處討論債務問題，過程中曾男慘遭4人圍毆拉扯倒地，曾男出現身體不適與喘不過氣現象，隨即被送醫急救，但到院前已無呼吸心跳，醫護人員急救後恢復心跳等生命跡象。

曾男在醫院急救時，醫師診斷時曾男有非創傷性蜘蛛膜下腔出血現象，曾男經急救後仍於7日宣告不治，醫護人員檢測出曾男為新冠肺炎確診個案，Ct值為33，桃園警方接獲報案後向桃檢申請相驗。

曾男家人認為死者生前曾遭圍毆，懷疑有他殺之嫌，桃檢今天相驗，初步在外觀上無明顯外傷，至於真正死因仍需近一步調查釐清；桃園警方已掌握涉案簡姓男子與陳姓男子身分，目前已向檢方申請拘票，全力追緝4名在逃涉案男子到案。

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