焚化再生粒料變身摩艾石像筆筒　東縣環境教育嘉年華歡迎體驗

▲焚化再生粒料製作精美限量摩艾石像筆筒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局將於12日(星期日)上午11點至下午5點在該局新辦公廳舍前廣場舉辦「2022全民綠生活 環境教育嘉年華市集」，活動當天將設攤舉辦焚化再生粒料宣導，透過教育解說，讓民眾對焚化再生粒料進一步的認識與了解，同時也教育正確觀念，也解除對焚化廠的疑慮。民眾可透過簡易問答互動，即可免費獲得由焚化再生粒料製作而成的摩艾石像限量筆筒，歡迎民眾到「環境教育嘉年華」前往體驗。

台東縣政府表示，焚化再生粒料是利用循環再生由垃圾轉變而來，利用1公噸的垃圾送至焚化廠燃燒處理後，產生15%的底渣及5%的飛灰，將其中底渣部份利用特殊處理程序，轉化成焚化再生粒料，為焚化再生粒料產生之過程。並以實現環保設計與經濟永續成長，創造出產品與物料最大價值，在綠色永續的這條道路上一起愛護地球。

環保局指出，焚化再生粒料是經嚴格管理管制所產製的產品，屬合法使用且可替代天然資源，未來將推動焚化再生粒料運用於台東縣內公共工程，為確保公共工程品質，環保局將持續推動焚化再生粒料再利用各項政策，嚴格把關及控管焚化再生粒料品質，使台東縣各工程單位用的安心，讓民眾放心，以達「資源永續循環再利用的」目標。