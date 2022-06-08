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亞洲大學護理所台東在職專班招生　6／15截止

▲亞洲大學護理所台東在職專班第2屆招生6月15日截止。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲亞洲大學護理所台東在職專班第2屆招生6月15日截止。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

亞洲大學自110年度正式在台東當地設立「護理學系碩士在職專班（台東班）」，讓有意願有想要持續碩士進修的護理人員，能夠在台東在地就學，不用再舟車勞頓。111學年度第2屆亞洲大學「護理學系碩士在職專班（台東班）」公開招生中，報名至6/15截止，符合資格且請有需要的護理人員，留意該校網頁公告之相關訊息。

109年接獲台東縣護理師護士公會陳情，台東縣內具有碩士學歷的護理師比例不到1%，且台東沒有可供進修的護理所，劉櫂豪特邀集教育部、衛福部研商台東地區增設護理所，經過各界的努力，亞洲大學自110年度起於台東當地設立「護理學系碩士在職專班（台東班）」，讓台東的護理師碩士班的在職進修不用再去外縣市。

據了解，去年度招收30名學生，有近50位護理人員報名，報名相當踴躍，第1屆台東班的同學多來自第一線護理人員，因疫情關係求學特別辛苦，例如有同學調動至專責病房、疫苗施打站等工作，努力堅守崗位，守護台灣第一線，即使工作再辛苦也仍然努力完成學業，更有大夜班護理人員，一下班就趕往學校上課。而第1屆台東班同學多來自台東馬偕醫院、基督教醫院等台東在地醫院，期能透過碩士專班的進修訓練，培育更多台東在地護理專業人才。

立委劉櫂豪強調，過去有意願進修的護理人員，因台東沒有可供進修的護理所，要舟車勞頓到外縣市就學，現在台東地區就有護理所可供就讀，第1屆台東班的同學很珍惜能夠就近就學的機會，更團結一心，共同準備分組報告，也一起為課業努力，打造出好的讀書風氣，期盼能將這樣的在職進修努力學習精神傳承給每1屆護理所台東班的學弟妹們，培養出更多台東在地護理專業人才。

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