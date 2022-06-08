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打造台東親水環境　縣立運動園區游泳池整修工程啟動

▲台東縣運動園區游泳池整修全面啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣運動園區游泳池整修全面啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為打造台東親水環境，提供縣民優質戲水空間，台東縣政府爭取並投入共約5千萬元經費，改善運動園區游泳池，8日舉辦泳池整修工程動土。縣長饒慶鈴表示，雖然防疫措施影響了縣民平日的運動習慣，但卻是游泳池改善的最佳時機，希望完成後讓市區的親水空間更完善，為縣民提供更好的運動環境。

饒慶鈴提到，提升縣民運動環境是縣府的目標，3年多來爭取3.4億元改善體育場館，包括整修棒球村、優化東海運動公園、縣立溜冰場、體育館及體育場等，打造全齡運動休閒場域，以及此次投入共5千萬元啟動泳池改善，希望讓鄉親在台東市區有更方便、多元的泳池及親子戲水空間，也增加親子休憩場所。

縣府說明，此次泳池整修工程中將分為4大區，包括主游泳池、兒童池、SPA池、超音波池，設有輕食區、醫護室、重訓室及無障礙設施、哺乳室等空間，整修遮陽網、看臺及屋頂更新、牆面粉刷、機房區整修等，並新設監視系統、照明系統、門禁管理系統。

教育處長林政宏表示，縣府原本預計以縣預算投入泳池整修工程，包含無障礙入水、遮陽、全新淋浴更衣空間及夜間照明等，另外，為了讓親子空間更完善，又積極向體育署爭取補助，增設幼兒專屬的親子戲水池等，再加上為了使縣民有更充裕的停車空間，縣府多次與台鐵及東大協商周邊停車規劃，歷程皆費神費時，而工程又在疫情艱難及原物料調整時期，能夠順利發包施工實屬不易。

此次整修案工期長達8個月，希望能如期完工盡早提供給縣民使用，工程期間造成民眾不便之處，也請縣民體諒。至於民眾在夏天有戲水需求，杉原海水浴場也自4月起開放至9月，且有海域安全巡邏團隊維護安全，是臺東夏日戲水勝地的一個好選擇。

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