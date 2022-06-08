信誼捐贈台東弱勢孩童文學禮袋　攜手童心帶來祝福

▲信誼捐贈台東縣弱勢孩童幼兒文學禮袋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

COVID-19本土疫情持續擴大，但孩子的學習和成長卻不能中斷。信誼基金會特別企劃一批「信誼幼兒文學獎禮袋」，透過台東縣政府社會處的協助，將優質原創圖畫書、繪本口罩、隔熱餐碗等生活與閱讀資源，捐贈給需要資助的幼兒，對象包括台東縣6歲以下弱勢幼童和其他縣市私立兒少安置機構，溫馨禮袋實用相宜，希望攜手童心，為台東內孩童帶來祝福。

社會處陳淑蘭處長指出，台東縣目前共有4區社會福利服務中心，分布在台東市區、縱谷線區、南迴線區及海岸線區，社福中心扎根社區、深入偏鄉，以社區的兒少及其家庭為中心，除針對有多重脆弱因子之家庭提供以家庭為中心之服務，每年服務脆弱家庭將近600多位兒少，致力於孩子們能有健全的成長環境；藉著此次信誼基金會捐贈禮袋，為脆弱家庭種下祝福的種子。信誼基金會董事長張杏如說，閱讀有安定人心的力量，親子共讀更是安定孩子情緒最有效的處方箋，雖面臨疫情的嚴峻，但我們仍要攜手守護弱勢兒少的童年。

陳淑蘭非常感謝信誼基金會此次致贈精美溫馨的幼兒文學禮袋，台東縣所服務的脆弱家庭有很高的比例需要照顧3名以上的孩童，感謝信誼基金會長期以來對於兒少發展的努力，進而關注到角落的偏鄉兒少，提供給脆弱家庭兒少的禮物與關懷卡將會藉由社福中心傳遞到弱勢兒少手中，溫暖他們的心，並積累成他們成長的動力，從愛出發、用心看見、以行實踐，讓兒少能在愛的包圍下穩定成長茁壯。

張杏如也說明，台灣學者、老師和家長們也都擔心，感受到孩子在語言、認知和社會能力發展的不利影響，以及閱讀能力的停滯，尤其是家庭經濟弱勢或是社福機構安置的孩子們，在這個時期更需要持續的資助。閱讀是孩子學習的基礎，培養良好的閱讀習慣，更是孩子成長學習重中之重。

今年特別在信誼幼兒文學獎揭曉之際，挑選3本撫慰身心的原創圖畫書，以及圖畫書授權製作的兒童繪本口罩、日本KOM聯名餐碗，依繪本主題製作了1千份「信誼幼兒文學獎禮袋」，捐贈給弱勢孩童，將孩子熟悉的繪本圖像運用在口罩和餐碗等用品，藉此提醒孩子時時注意防疫和飲食，也透過這些閱讀元素讓孩子在日常中不知不覺的親近書籍、愛上閱讀。