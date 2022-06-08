「台東35號御米」授權簽約　盼國內外都能享用優質好米

▲台東之光35號御米授權簽約。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「台東35號御米」飄香國際！由台東農改場歷時8年研發培育的「台東35號御米」在2022比利時「iTi國際風味評鑑」獲得米其林食品評鑑高度肯定，高優質的稻米要讓更多人享用，8日由台東農改場及聯米企業股份有限公司共同舉辦「水稻台東35號非專屬技術授權簽約儀式」。

縣長饒慶鈴表示，由於受到極端氣候的影響，水稻栽培環境愈來愈不穩定，以致品質和產量受到影響，感佩台東農改場長久以來對高優質稻米種植技術追求精進，也感謝聯米企業重視台東米的產業，期望透過此次授權技術契機，讓台東農民有機會與各界合作，讓農民種植出來的米可以不用擔心後端的銷售，一起為台灣的農業來努力精進。

台東農改場場長陳信言說明，台東35號御米品種特性，植株直立良好不易倒伏，也不易脫粒、米粒外光優良白堊直少，米飯具有優雅香味、食味佳、耐儲藏，冷飯特別好吃，自105年推出後讓各界試種，今天與「慧眼識好米」的聯米企業非專屬技術授權合作，讓台東農民種植的稻米好品質，加上聯米企業的好品牌，讓台東35號御米能夠發揚光大。



百年製米大廠「中興米」的聯米企業公司董事長莊麗珠分享，超越日本越光米的台灣香米新品種「台東35號御米」的特點，不僅在全國最良好的土地種植、更要有一群種穀達人的用心及付出，才能擄獲22國120為米其林主廚的好評，此次獲獎也是對台東農民最好的肯定與回饋，也感謝台東縣府長期支持台東農產的重視。

現場也邀請農民鄒慶泓分享種植「台東35號御米」的稻作經驗，種植過程中35號御米會散發淡雅奶香，且不需要過多肥料，只需要適當養分即可茁壯，讓農友更能友善土地，有助於稻米產業產業提升。

此次授權技轉的聯米企業股份有限公司，不僅獲得ISO 9001 品質管理系統、ISO 22000食品安全管理系統、HACCP 食品安全管制系統、SGS 生產檢驗認證合格、CAS 台灣優良農產品、CAS 台灣優良農產品生產工廠、TAP 產銷履歷農產品等多項認證，更在今年榮獲ITI米其林食品大獎，共15項產品，8種稻米獲得34顆星星評價，破ITI世界紀錄，技轉後預期可獲得多數農友及消費者的認同與歡迎，為稻米產業的發展有所貢獻。