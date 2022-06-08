　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「台東35號御米」授權簽約　盼國內外都能享用優質好米

▲台東之光35號御米授權簽約。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東之光35號御米授權簽約。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「台東35號御米」飄香國際！由台東農改場歷時8年研發培育的「台東35號御米」在2022比利時「iTi國際風味評鑑」獲得米其林食品評鑑高度肯定，高優質的稻米要讓更多人享用，8日由台東農改場及聯米企業股份有限公司共同舉辦「水稻台東35號非專屬技術授權簽約儀式」。

縣長饒慶鈴表示，由於受到極端氣候的影響，水稻栽培環境愈來愈不穩定，以致品質和產量受到影響，感佩台東農改場長久以來對高優質稻米種植技術追求精進，也感謝聯米企業重視台東米的產業，期望透過此次授權技術契機，讓台東農民有機會與各界合作，讓農民種植出來的米可以不用擔心後端的銷售，一起為台灣的農業來努力精進。

台東農改場場長陳信言說明，台東35號御米品種特性，植株直立良好不易倒伏，也不易脫粒、米粒外光優良白堊直少，米飯具有優雅香味、食味佳、耐儲藏，冷飯特別好吃，自105年推出後讓各界試種，今天與「慧眼識好米」的聯米企業非專屬技術授權合作，讓台東農民種植的稻米好品質，加上聯米企業的好品牌，讓台東35號御米能夠發揚光大。

百年製米大廠「中興米」的聯米企業公司董事長莊麗珠分享，超越日本越光米的台灣香米新品種「台東35號御米」的特點，不僅在全國最良好的土地種植、更要有一群種穀達人的用心及付出，才能擄獲22國120為米其林主廚的好評，此次獲獎也是對台東農民最好的肯定與回饋，也感謝台東縣府長期支持台東農產的重視。

現場也邀請農民鄒慶泓分享種植「台東35號御米」的稻作經驗，種植過程中35號御米會散發淡雅奶香，且不需要過多肥料，只需要適當養分即可茁壯，讓農友更能友善土地，有助於稻米產業產業提升。

此次授權技轉的聯米企業股份有限公司，不僅獲得ISO 9001 品質管理系統、ISO 22000食品安全管理系統、HACCP 食品安全管制系統、SGS 生產檢驗認證合格、CAS 台灣優良農產品、CAS 台灣優良農產品生產工廠、TAP 產銷履歷農產品等多項認證，更在今年榮獲ITI米其林食品大獎，共15項產品，8種稻米獲得34顆星星評價，破ITI世界紀錄，技轉後預期可獲得多數農友及消費者的認同與歡迎，為稻米產業的發展有所貢獻。

ET快訊
LIVE／北市確診下降　柯文哲公布「紓困、微解封」
快訊／特斯拉男被爆開自駕「活塞運動」人妻　本人8字回應
全台首例！　女嬰才出生1天就骨折　
快訊／雷雨帶移入！　3縣市大雷雨示警
星二代女星宣布閃婚！曾下海賣淫　升格人妻甜靠老公
台中今1.1萬例全國最多！　陳時中：還會上升
恩恩爸質疑1922沒優先處理　陳時中：那天4萬多通「每人都很
快訊／「身分證不刊配偶姓名」法官判准　內政部怒了
台鋼雄鷹來了！　隊徽首度公開　
新北3寶媽騎車下班...壓伸縮縫自摔　慘遭後車輾斃
快訊／本土+80195「各縣市分佈曝光」　3縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

焚化再生粒料變身摩艾石像筆筒　東縣環境教育嘉年華歡迎體驗

台南安平運河出現男浮屍　警消打撈上岸幫找回家路

「台東35號御米」授權簽約　盼國內外都能享用優質好米

6月逐步邊境解封　「台灣五金工具博覽會｣10月台中登場

亞洲大學護理所台東在職專班招生　6／15截止

掃蕩非法賭博　桃警臨檢棋牌社、麻將協會

中午尋獲迷路登山客晚上幫外地遊客找車　正妹警端午節好忙

停車生活更便利　台南永康及北區停車場統包工程啟動

男子燒廢馬達污染空品危害健康　數罪併發這下子慘了！

打造台東親水環境　縣立運動園區游泳池整修工程啟動

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

廂型車雙黃線迴轉搶車格！　等位駕駛傻眼...網：該檢舉

焚化再生粒料變身摩艾石像筆筒　東縣環境教育嘉年華歡迎體驗

台南安平運河出現男浮屍　警消打撈上岸幫找回家路

「台東35號御米」授權簽約　盼國內外都能享用優質好米

6月逐步邊境解封　「台灣五金工具博覽會｣10月台中登場

亞洲大學護理所台東在職專班招生　6／15截止

掃蕩非法賭博　桃警臨檢棋牌社、麻將協會

中午尋獲迷路登山客晚上幫外地遊客找車　正妹警端午節好忙

停車生活更便利　台南永康及北區停車場統包工程啟動

男子燒廢馬達污染空品危害健康　數罪併發這下子慘了！

打造台東親水環境　縣立運動園區游泳池整修工程啟動

399元爽玩台南9大博物館　免費看新景點「台版清明上河圖」

超商獨賣！2款「OREO爆餡甜點」來了　鬆餅藏滿滿OREO餅乾＋香草奶霜

焚化再生粒料變身摩艾石像筆筒　東縣環境教育嘉年華歡迎體驗

快訊／台中+1.1萬全國最多！　遠距再延一周？盧秀燕回應了

40萬人「打三劑還拿無敵星星」！　突破性感染最新統計曝

疫情緩緩下降！　新北市宣布「這3處社區篩檢站」11日關閉

閎康5月營收2.79億元、年增近3%　上海封城影響營收認列

又有事？特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

每2周回診！愛貓「處置室躺平」當自己家睡翻　爸笑：是榮譽院喵

系統電5月營收年增36%　IPC下半年接力放量

最派公雞偷吃歐告午飯被阻　氣炸一腳踢翻碗：都不要吃

地方熱門新聞

彰化媽抱高燒女兒求救　林世賢親送血氧機

分手站哨見前女友約男！基隆首跟騷告誡

名醫控不當對待　彰基1545字聲明反擊

蘇貞昌視察台大金山分院　承諾補助

挺部桃和聖保祿醫護　桃園市議員號召捐贈

男子燒廢馬達污染空品危害健康

基隆城博會B展區6/10登場　5展覽3市集2光雕看展

血氧機回收率暴漲500%　盧秀燕讚：台中人素質很高

桃園再開25個社區接種站　擴大疫苗接種

花蓮獎勵旅行社帶團觀光　送客第1送30萬

「台灣五金工具博覽會｣10月台中登場

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

正妹警端午節下午找人晚上找車　遊客好窩心

台南永康及北區停車場統包工程啟動

更多熱門

相關新聞

亞洲大學護理所台東在職專班第2屆招生6月15日截止

亞洲大學護理所台東在職專班第2屆招生6月15日截止

亞洲大學自110年度正式在台東當地設立「護理學系碩士在職專班（台東班）」，讓有意願有想要持續碩士進修的護理人員，能夠在台東在地就學，不用再舟車勞頓。111學年度第2屆亞洲大學「護理學系碩士在職專班（台東班）」公開招生中，報名至6/15截止，符合資格且請有需要的護理人員，留意該校網頁公告之相關訊息。

台東學生疫苗接種率高　高中以下6/13起到校上課

台東學生疫苗接種率高　高中以下6/13起到校上課

打造親水環境　台東運動園區游泳池整修啟動

打造親水環境　台東運動園區游泳池整修啟動

信誼捐弱勢孩童文學禮袋　攜手童心同祝福

信誼捐弱勢孩童文學禮袋　攜手童心同祝福

台東暑假前啟動綠島安心飲水計畫

台東暑假前啟動綠島安心飲水計畫

關鍵字：

御米 農改場 台東

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面