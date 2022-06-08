港特首李家超曾被「搶劫毆打」　談兒時加入警隊動機

▲香港新任特首李家超。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

香港新任特首李家超打破過去行政長官經歷，成為第一位由紀律部隊出身的司長，以「武官」身份進入政府核心高層，最終取得特首職位。回憶自己為何想當警察，李家超分享小時候被流氓打劫的慘痛經歷，促使他決定投考警察。

據陸媒《上觀新聞》報導指出，1957年出生的李家超，祖籍廣東番禺。他回憶小時候最常玩的遊戲，就是和朋友到屋邨附近山坡捉蜘蛛。有一次玩得太開心，意外碰到幾名流氓持刀搶劫，李家超胸口還被揍了好幾拳。

李家超回憶，「還是學生的時候，我在山坡被童黨（不良少年）打劫，身無分文，挨了幾拳，又怕又怒，我意識到『保赤安良』及良好治安的重要性。」

那時起，他意識到社會治安、市民奉公守法十分重要。李家超說，「小時候一次遇劫經歷，熔鑄了我保護市民，為社會服務的人生歷程。」

▲李家超從警45年，被外界稱為「武官治港」。（圖／CFP）

從那次之後，基層出身的李家超立志投身警界，於1977年加入皇家香港警察，任職見習督察。之後從前線警務人員一直向著管理層邁進。1997年香港主權移交，李家超被提拔為總警司，之後在刑事情報、刑事偵緝、緝毒、打擊三合會及保安管理等崗位工作，逐步升為警務處負責行動的副處長。

李家超表示，「在警隊工作的35年間，我深深領會到『管治』的四個要點。」2012年他加入特區政府問責團隊，出任保安局副局長。5年後，被大陸中央政府任命為特區政府保安局局長。

▲李家超在保安局期間，堅持貫徹實施「香港國安法」。（圖／路透）

在李家超在保安局工作的9年間（2012年—2021年），香港社會出現反國民教育、「占領中環」違法行動、旺角暴動、反對西九龍高鐵站「一地兩檢」，及2019年的修例風波。李家超鐵段作風也受到正反兩面質疑和讚揚。

直到北京出手，於2020年6月30日頒布實施《香港國安法》，2021年初完善香港選舉製度，落實「愛國者治港」，香港慢慢回復常態。回顧這段歷史，李家超認為，「沒有國家安全，就沒有繁榮穩定。」

如今，李家超成為香港新任特首，未來五年執政規劃，將在香港既有的良好金融發展基礎上，持續鞏固國際金融、貿易、航運，以及亞太區國際法律及解決爭議中心的地位，同時開拓新的發展空間，提升香港的競爭力。