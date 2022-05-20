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北京任命李家超為第六任香港特首　7月1日就職

▲▼李家超當選第六任香港特首。（圖／路透社）

▲李家超當選第六任香港特首。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

《央視新聞》20日晚間報導，大陸國務院全體會議決定任命李家超為香港第六任特首，於2022年7月1日就職。李家超是本屆特首選舉唯一的候選人，以1416票、超過99%的支持率，成為第一位警察出身的香港特首。

李家超現年64歲，出身警隊，1977年通過考試加入皇家香港警察，最早擔任見習督察，主要負責刑事案件，後一路晉升，於2010年獲委任為警務處副處長，並於2012年獲委任保安局副局長，後又在2017年獲委任保安局局長，成為香港第一位警察出身的保安局局長。

李家超擔任保安局局長期間，反送中事件爆發，他以強硬態度回應抗爭，據統計，事件爆發的兩年多來，共有超過1萬人被拘捕、超過2千人面臨檢控、750人涉暴動罪。面對質疑，李家超曾以外國警方處理抗爭、暴動的方式進行比較，強調香港警察已經相當「克制」。

反送中事件後，李家超於2021年6月在特首林鄭月娥的提名與建議下，被任命為政務司司長，成為了香港第一位警察出身的政務司司長。

今年4月初，香港媒體報導有部門首長計劃參選特首，點名了財政司司長陳茂波及政務司司長李家超。消息傳出不久後，擔任政務司司長不到一年的李家超便宣布請辭，並在獲准辭職之後，正式參與第六屆特首選舉。

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