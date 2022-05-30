習近平會見李家超：中央對你充分肯定，也充分信任

▲大陸國家主席習近平在北京會見香港新任行政長官李家超。（圖／翻攝香港衛視微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平今（30）日在釣魚台國賓館會見新當選並獲中央政府任命的香港特別行政區第六任行政長官李家超。習近平先祝賀李家超當選並獲得中央任命，同時，習近平也對李家超作出高度評價。習近平表示，你愛國愛港立場堅定，敢於擔當，積極作為，在不同崗位上都履職盡責，為維護國家安全和香港繁榮穩定作出了貢獻，「中央對你充分肯定，也充分信任。」

習近平指出，去年（2021）以來，在新選舉制度下，香港先後舉行了選舉委員會選舉、第七屆立法會選舉、第六任行政長官選舉，都取得成功。實踐證明，新選舉制度對於落實「愛國者治港」、保障香港市民行使當家作主權利、推動形成社會各階層各界別齊心協力建設香港的良好局面都發揮了決定性作用，「這是一套符合一國兩制方針、符合香港實際、符合香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。」

習近平強調，今年（2022）適逢香港回歸祖國25週年。25年來，儘管經歷了許多風雨挑戰，但一國兩制在香港的實踐取得了舉世公認的成功，「中央全面準確貫徹一國兩制方針的決心從沒有動搖，更不會改變。」

習近平表示，在中央政府、香港特別行政區政府和社會各界的共同努力下，香港已實現由亂到治的重大轉折，正處在由治及興的關鍵時期，「我相信，新一屆特別行政區政府施政一定會展現新氣象，香港發展一定會譜寫新篇章。」