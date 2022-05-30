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李家超赴京接受任命　李克強：鞏固提升香港國際金融、航運、貿易地位

▲香港特區新任行政長官李家超前往北京接受中央任命。（圖／翻攝大公文匯網微博）

▲香港特區新任行政長官李家超前往北京接受中央任命。（圖／翻攝大公文匯網微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李克強今（30）日在中南海紫光閣會見李家超，頒發任命李家超為中華人民共和國香港特別行政區第六任行政長官的國務院第754號令。李克強除強調中央將一如既往支持「港人治港」、「一國兩制」、高度自治的方針，還期許香港應發揮傳統優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易三大中心地位，加快打造國際創新科技中心。

▲香港特區新任行政長官李家超前往北京接受中央任命。（圖／翻攝大公文匯網微博）

▲大陸國務院總理李克強（圖右）與香港特首李家超（圖左）。（圖／翻攝大公文匯網微博）

李克強表示，中央政府將一如既往全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」，全力支持行政長官和特別行政區政府依法施政、發展經濟、改善民生，結合國家所需、發揮香港所長，全力推動香港更好融入國家發展大局，保持香港長期繁榮穩定。

李克強提到，中央政府和祖國內地始終是香港戰勝各種困難和風險挑戰的堅強後盾，「相信並期待新一屆特別行政區政府廣泛團結香港各界人士，積極回應社會關切，不斷提升治理效能。」

李克強期許，香港能充分發揮傳統優勢，提高綜合競爭力，鞏固提升國際金融、航運、貿易三大中心地位，加快打造國際創新科技中心，「繼續防控好疫情，改善民生，著力解決與市民大眾切身利益相關的突出問題，努力破解民生難點痛點，讓香港市民過上更加幸福美好的生活。」

李家超先是感謝中央政府的任命，他指出，將不負中央政府的信任和香港市民的期望，按照基本法全面準確落實「一國兩制」方針，全力以赴為香港謀發展、為市民謀幸福，建設長期繁榮穩定的香港。
 

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