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李家超刊文：社會安定才可推動經濟　未來5年將帶香港再創高峰

▲▼李家超當選第六任香港特首。（圖／路透社）

▲李家超當選第六任香港特首。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港候任特首李家超6日在《文匯報》撰文，強調只有在社會安定平穩的環就下，才可推動經濟長足發展，確保「一國兩制」行穩致遠。他還提到，未來五年，香港將不斷提升競爭優勢，特區政府會帶領市民再創高峰，共建香港，讓經濟繁榮，社會安定，「作為特首，我會團結社會各界，凝聚力量，各展所長，互補長短，同為香港開新篇，讓東方之珠再放異彩。」

李家超在文章中回顧了自己於35年警隊工作中領會到的4個管制要點，包含「必須要有迎難而上的精神找出解決困難方法」「要重視執行的結果」「建立團隊精神」以及「必須具備風險管理的憂患意識」。

▲▼李家超當選第六任香港特首。（圖／路透社）

李家超強調，沒有國家安全，就沒有繁榮穩定，維護國家的主權、安全和發展利益是國民責任，「只有在社會安定平穩的環境下，才可以推動經濟的長足發展，確保『一國兩制』行穩致遠。」

李家超說，未來5年，香港將不斷提升競爭優勢，特區政府會帶領市民再創高峰，共建香港，讓經濟繁榮，社會安定，市民安居樂業，兒童健康成長，少年愉快學習，青年實現夢想，事業成功，長者頤養天年。香港成為全球一個更開放、多元、包容、富希望的城市。

李家超還說，「我會團結社會各界，凝聚力量，各展所長，互補長短，同為香港開新篇，讓東方之珠再放異彩。」

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