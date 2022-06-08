加了酸菜、洋蔥！台味「大腸包小腸披薩」開吃　加碼收隱藏版優惠

▲拿坡里全新「大腸包小腸披薩」開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！人氣速食店「拿坡里」這次把大腸包小腸變身成比薩了，攜手新東陽打造超台味「大腸包小腸披薩」，不僅每一口都能吃到三星蔥香腸、糯米腸，還加了酸菜、洋蔥等配料，罪惡又涮嘴，即日起於全門市正式開賣，並加碼祭出限時隱藏版優惠，把握機會搶吃。

▲大腸包小腸變身罪惡披薩。

「拿坡里X新東陽」聯手推出全新「大腸包小腸披薩」，使用新東陽招牌三星蔥香腸搭配糯米腸，再放進必搭的酸菜、洋蔥等配料，最後撒上花生粉提升香氣，大口咬下還能吃到濃郁起司滋味，絕對要衝嚐鮮，即日起於全門市限時開吃。

為慶祝新品上市，至7月18日前還加碼推2大優惠，包括凡於新東陽實體門市消費就送拿坡里「雙重起司買1送1」、「小披薩加100元多1件」優惠券，數量有限、送完為止，以及於拿坡里消費則可獲得新東陽中西式低溫肉品滿300元折100元優惠。

▲麥當勞早餐首賣「麥香魚」。

另，麥當勞早餐近日則首度賣「魚」，特意把人氣經典「麥香魚」搬到早餐時段，使用蒸熟的新鮮漢堡包夾進現炸鱈魚排，再搭配酸甜塔塔醬、2分之1片切達起司片，這款超經典美味6月1日起至7月5日期間就可以在早晨吃到，同步還有「雙層麥香魚」選擇，鐵粉可別放過。

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