　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

加了酸菜、洋蔥！台味「大腸包小腸披薩」開吃　加碼收隱藏版優惠

▲▼拿坡里推「大腸包小腸披薩」。（圖／拿坡里提供）

▲拿坡里全新「大腸包小腸披薩」開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到！人氣速食店「拿坡里」這次把大腸包小腸變身成比薩了，攜手新東陽打造超台味「大腸包小腸披薩」，不僅每一口都能吃到三星蔥香腸、糯米腸，還加了酸菜、洋蔥等配料，罪惡又涮嘴，即日起於全門市正式開賣，並加碼祭出限時隱藏版優惠，把握機會搶吃。

▲▼拿坡里推「大腸包小腸披薩」。（圖／拿坡里提供）

▲大腸包小腸變身罪惡披薩。

「拿坡里X新東陽」聯手推出全新「大腸包小腸披薩」，使用新東陽招牌三星蔥香腸搭配糯米腸，再放進必搭的酸菜、洋蔥等配料，最後撒上花生粉提升香氣，大口咬下還能吃到濃郁起司滋味，絕對要衝嚐鮮，即日起於全門市限時開吃。

為慶祝新品上市，至7月18日前還加碼推2大優惠，包括凡於新東陽實體門市消費就送拿坡里「雙重起司買1送1」、「小披薩加100元多1件」優惠券，數量有限、送完為止，以及於拿坡里消費則可獲得新東陽中西式低溫肉品滿300元折100元優惠。

▲▼麥當勞早餐首賣「麥香魚」（圖／業者提供）

▲麥當勞早餐首賣「麥香魚」。

另，麥當勞早餐近日則首度賣「魚」，特意把人氣經典「麥香魚」搬到早餐時段，使用蒸熟的新鮮漢堡包夾進現炸鱈魚排，再搭配酸甜塔塔醬、2分之1片切達起司片，這款超經典美味6月1日起至7月5日期間就可以在早晨吃到，同步還有「雙層麥香魚」選擇，鐵粉可別放過。

【你可能也想看】

►麥當勞、漢堡王買1送1！9大速食店「超省優惠」開吃　還有1元脆薯
►優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有
►四季春茶、珍珠冬瓜茶都有！手搖飲連5天喝「指定飲品買1送1」

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
iPhone、安卓可共用充電線！　歐盟通過統一用「Type-
羅時豐53歲變肌肉男　「被切腸26cm」曾淚留遺言
人妻性愛片被小王放知名成人網站！　遭600人看光崩潰
月薪最高23萬！台積電等26大廠徵才　不限學經歷也有40K
老師離開找朋友　7歲童泳池溺水身亡
今天雨最猛！　明起趨緩「這天後徹底放晴」
估6月底「疫情一定會下降」！　1關鍵降死亡率

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

加了酸菜、洋蔥！台味「大腸包小腸披薩」開吃　加碼收隱藏版優惠

超商限定！77折爽吃「哈根達斯這3款新品」　西瓜草莓脆皮雪糕超欠吃

【廣編】飲冰室茶集「為愛發聲」　詩文接力留住夏天

身分證掏出來！姓名對中「這字」繼光香香雞薯餅免費吃　

國際麻吉日小確幸！超商「7大咖啡飲品」買5送2　限時5天開喝

今天衝了！速食店「加1元多1件」爽吃5天　漢堡、雞塊都有

全家攜手鮮乳坊推15款聯名美食　主播搶先開箱吶喊「好幸福」

美式賣場CP值爆表營養補給品！網揭：中熟齡瘋囤貨！

超商獨家！「OREO甜甜圈」開賣了　淋上白巧克力醬＋餅乾超欠吃

不用錢包也能吃爆美食？! 千千＆蛇丸　合體挑戰永康商圈引網驚奇

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

加了酸菜、洋蔥！台味「大腸包小腸披薩」開吃　加碼收隱藏版優惠

超商限定！77折爽吃「哈根達斯這3款新品」　西瓜草莓脆皮雪糕超欠吃

【廣編】飲冰室茶集「為愛發聲」　詩文接力留住夏天

身分證掏出來！姓名對中「這字」繼光香香雞薯餅免費吃　

國際麻吉日小確幸！超商「7大咖啡飲品」買5送2　限時5天開喝

今天衝了！速食店「加1元多1件」爽吃5天　漢堡、雞塊都有

全家攜手鮮乳坊推15款聯名美食　主播搶先開箱吶喊「好幸福」

美式賣場CP值爆表營養補給品！網揭：中熟齡瘋囤貨！

超商獨家！「OREO甜甜圈」開賣了　淋上白巧克力醬＋餅乾超欠吃

不用錢包也能吃爆美食？! 千千＆蛇丸　合體挑戰永康商圈引網驚奇

被笑「沒路用」他拿安全帽打爆對方　右眼幾失明...莾男判3年8月

5產險居家照護不限新冠用藥！　富邦產限7種才賠

台東學生疫苗接種率高　高中以下6／13起恢復到校上課

對手抱怨勇士靠砸錢換冠軍　總管邁爾斯霸氣回應

前世界大賽MVP天才小史終於歸隊　本季首戰對馬林魚

加了酸菜、洋蔥！台味「大腸包小腸披薩」開吃　加碼收隱藏版優惠

800公尺墜落！跳傘教練「降落傘打不開」　肉身撞山壁當場慘死

新婚驚見男男性愛照！人夫婚後5年出櫃　正宮崩潰求償百萬

停車生活更便利　台南永康及北區停車場統包工程啟動

羅時豐53歲變肌肉男「全因罹殺手疾病」！被切腸26cm　晚半小時就喪命

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

消費熱門新聞

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

速食店「加1元多1件」爽吃5天！

超商限時1天「美式、拿鐵買6送6」

美式賣場推車2物網認證CP值炸裂

聯合利華「超品日」快閃4天！ 邀「炎P」開直播搶購

千千蛇丸挑戰不帶錢包吃爆永康商圈美食

foodpanda「6月超殺優惠碼」來了

姓名對中「這字」薯餅免費吃！

foodpanda外送加收平台費！北北基5元

foodpanda今漲價！6縣市加收平台費

限時5天！超商「7大咖啡飲品」買5送2

超商獨家！「OREO甜甜圈」開賣了

螞蟻兵團入侵！網大推好物半天就KO

鹹甜「蜜糖炸雞波堤堡」26門市開吃了

更多熱門

相關新聞

姓名對中「這字」薯餅免費吃！

姓名對中「這字」薯餅免費吃！

名字裡有「田」的要衝！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」推出2款全新炸物，其中，首度出現超Q「田字薯餅」，並祭出限時1天「免費吃」活動，只要姓名中帶有「田字（含部首）」，即可至指定3大門市免費爽吃1份，每店限量20份，加碼還有「香香三角骨」等吃，6月9日起正式開賣。

速食店「加1元多1件」爽吃5天！

速食店「加1元多1件」爽吃5天！

6家飯店單點餐廳推「吃到飽」

6家飯店單點餐廳推「吃到飽」

香菜控挑戰！獵奇花生香菜聖代開吃

香菜控挑戰！獵奇花生香菜聖代開吃

關鍵字：

美食情報拿坡里麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了

離婚大S內情曝光！汪小菲「在台灣0朋友」

台女星爆投入AV產業！

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面