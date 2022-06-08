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身分證掏出來！姓名對中「這字」繼光香香雞薯餅免費吃　

▲▼繼光香香雞推2款新品「田字薯餅」、「香香三角骨」。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞推出2款新品「田字薯餅」、「香香三角骨」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

名字裡有「田」的要衝！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」推出2款全新炸物，其中，首度出現超Q「田字薯餅」，並祭出限時1天「免費吃」活動，只要姓名中帶有「田字（含部首）」，即可至指定3大門市免費爽吃1份，每店限量20份，加碼還有「香香三角骨」等吃，6月9日起正式開賣。

▲▼繼光香香雞推2款新品「田字薯餅」、「香香三角骨」。（圖／業者提供）

▲香香三角骨不僅能吃到酥嫩雞肉，還可以爽快嗑骨。

繼光香香雞2款全新炸物來了，首推罪惡「香香三角骨」，三角骨先是以御用十三香醃漬入味後，進行台式裹粉酥炸，香氣十足，一次就能吃到酥嫩雞肉、爽快嗑骨的唰嘴滋味，還有超吸睛「田字薯餅」，不僅造型可愛，大口咬下先是吃到酥脆外皮，再來是鬆軟薯泥，下午茶、宵夜來一份肯定超滿足，6月9日起正式開吃。

▲▼繼光香香雞推2款新品「田字薯餅」、「香香三角骨」。（圖／業者提供）

▲「田字薯餅」限時1天免費吃。

為慶祝新品上市，6月9日開賣首日也祭出限時1天「田字薯餅免費吃」活動，凡姓名中帶有田字者（含部首），於台北西門店、台中中山旗艦店、高雄義享專櫃3大指定門市出示身分證，即可免費吃田字薯餅1份，每店限量前20名免費、送完為止。

▲▼漢堡王加1元多1件。（圖／業者提供）

▲漢堡王限時5天爽吃加1元多1件。

另，漢堡王即日起至6月12日也祭出限時5天「6大品項加1元多1件」下殺優惠，包括小華堡、黃金起士雙豬培根堡、洋蔥圈烤牛堡、4塊雞塊、茶花綠茶、百事可樂等，凡於門市出示指定圖片、官網輸入優惠碼即可享優惠，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

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