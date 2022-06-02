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麥當勞、漢堡王買1送1！9大速食店「超省優惠」開吃　還有1元脆薯

▲▼漢堡王 。（圖／業者提供）

▲9大速食店最新優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食控連假來爆吃！《ETtoday新聞雲》整理9大速食店最新激省優惠，像是麥當勞、漢堡王通通可以爽吃買1送1，肯德基、必勝客則推加1元多吃1件，還有頂呱呱1斤雞下殺、bb.q買炸雞送炸物等小確幸，通通不能放過。

▲▼麥當勞歡樂送3大品項限時買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞歡樂送爽吃3大點心買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

●麥當勞 
麥當勞即日起至7月5日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「WINGS」，即可享有「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」、「蘋果派」任選「同品項買1送1」，提醒早餐時段不適用，每筆訂單限用1次。

另於Uber Eats也有專屬優惠，至7月5日下單可享「4塊雞塊第2件5折」及「蘋果派買1送1」，再加碼會員限定領優惠碼「麥當勞獨享」，凡消費滿350元即可打85折，單筆最高現折60元，每人限用2次，優惠碼數量有限，送完為止。

●肯德基
 肯德基即日起祭出預訂快取「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可爽吃「小份香酥脆薯」或「4塊上校雞塊」。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新優惠券一次收。

▲▼漢堡王送雞塊。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王即日起至6月30日祭出最新「激省優惠券」，一共有6大系列共33種優惠，肯定要搶吃超殺「買1送1」，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、單犇牛肉堡、薯條、辣薯球及中杯可樂全買1送1，再來有超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及西部小華堡+雞塊及中杯可樂，省到不行。

另外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券可是現賺2456元，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

即日起至6月6日再加碼吃「買餐送雞塊」活動，期間只要購買小華堡餐就送4塊雞塊，須出示優惠券畫面或報優惠碼才可使用，門市、官網則同享優惠，提醒有部分門市不參與此優惠。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至6月5日祭出「1斤雞⁺」優惠活動，內含整整600克的原味炸雞以及地瓜薯條1份，只要用220元就能吃到，外送平台也同步祭出快閃286元優惠價，6月1日起至6月5日限時5天開吃，每人限購2份，數量有限、售完為止，並加碼祭出加購價好康，只要用49元就能爽吃呱呱包、德式香腸、2杯35元飲品等，加價購每人限購10組。

▲▼bb.q CHICKEN炸物。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN推「買炸雞送炸物」活動。

●bb.q CHICKEN
bb.q CHICKEN即日起至6月30日推出「買炸雞送炸物」活動，期間凡於指定門市外帶、內用「全炸雞系列」就送「炸物」1份，全炸雞系列包括單一口味全雞／半半炸雞／雙味全雞／去骨炸雞、雞柳／雞翅／雞腿系列／套餐，贈送炸物則有炸薯條 、炸地瓜薯條、甜心QQ球3選1，數量有限、送完為止，提醒該活動限平日使用。

指定門市包括台北慶城店、雙連店、昌聯合店、芝山店、公館店、洲子店、北投店、松山店、中和中漢店、三重三和店、五華家樂福店、板橋板農店及台中崇德店共13店。

至6月19日前再加碼推「對中姓名免費喝」優惠，凡名字對中「端」、「午」、「節」任一字，就送韓國進口氣泡飲料1罐，一共有3口味選擇，包括COCO養樂多、白葡萄果汁及水梨汁，提醒須持證件到店「內用」或「外帶」端午好食雞套餐才享優惠，每份餐點限送1罐。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館即日起至6月5日祭出「買香草烤雞餐送點心雞寶盒」限時優惠，不僅下殺7折狂省200元，套餐內容有香草烤雞、烤雞沾醬、雞寶盒、中杯四季春冰茶，雞寶盒則含有酥炸鮮嫩雞腿排、涮嘴黃金脆薯及Q彈地瓜球等配餐，且foodomo美食外送平台也同享優惠，提醒21TOGO、台積電等門市不參與本次活動。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至6月5日於MOS APP「安心取溫馨送」祭出端午限定優惠，包括「經典紅茶買10送10」及「經典紅茶買20送20」，且開放使用LINE或其他通訊方式轉贈親友。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客平日限定吃「加1元多1件」。

●必勝客 
必勝客即日起祭出平日限定（周一至周五）「加1元多1件」優惠，凡在門市、APP或官網消費任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定獨享比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味），只要「加1元」就可享副食3選1，包括小份薯金幣、BBQ烤雞（1翅1腿）及鱈魚塊（3塊）；加碼於APP推出豪華雙主餐「個人餐」超值隨饗券，4套特惠直接下殺7折。

另，官網限定還能爽吃「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠

●達美樂 
達美樂即日起祭出外帶限定「大披薩、小披薩買1送1」、外送限定「買大披薩送小披薩」優惠。

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