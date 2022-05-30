優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天　勁辣香雞翅、蘋果派都有

▲麥當勞3大點心限時買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

記者蕭筠／台北報導

買1送1快收下！人氣速食店「麥當勞」又祭出限時優惠了，6月1日起連35天爽吃「3大點心買1送1」，只要使用歡樂送訂餐並輸入優惠碼即可享勁辣香雞翅、酥嫩雞翅或蘋果派買1送1，肯定要搶吃一波；另，bb.q CHICKEN也有限時20天「對中姓名免費喝」活動，只要名字對中3字任一字並消費指定套餐，即可免費喝韓國進口氣泡飲料1罐。

麥當勞6月1日起至7月5日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿33元並輸入優惠碼「WINGS」，即可享有「勁辣香雞翅」、「酥嫩雞翅」、「蘋果派」任選「同品項買1送1」，提醒早餐時段不適用，每筆訂單限用1次。

▲bb.q CHICKEN推「端午好食雞」套餐。

另，bb.q CHICKEN近日則推出端午限定「端午好食雞」套餐，有半半炸雞1份，內含經典bb.q黃金炸雞，加上調味炸雞（韓式甘醬、秘製、起司、蜂蜜蒜味/辣味）任選一口味，再配上超夯「公辰老奶奶魷魚」、炸物點心（炸薯條、炸地瓜薯條、甜心QQ球）3選2及氣泡飲料（百事可樂、七喜）2選2，一次就能吃到店超內人氣餐點，5月31日起至6月19日限定吃，

期間更加碼祭出「對中姓名免費喝」優惠，凡名字對中「端」、「午」、「節」任一字，就送韓國進口氣泡飲料1罐，一共有3口味選擇，包括COCO養樂多、白葡萄果汁及水梨汁，提醒須持證件到店「內用」或「外帶」端午好食雞套餐才享優惠，每份餐點限送1罐。

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