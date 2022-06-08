今天衝了！速食店「加1元多1件」爽吃5天　漢堡、雞塊都有

▲漢堡王連5天爽吃「加1元多1件」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食優惠拿到手軟！人氣速食店「漢堡王」驚喜加碼優惠來了，即日起限時5天爽吃「6大品項加1元多1件」，包括小華堡、洋蔥圈烤牛堡、雞塊等通通有，數量有限、售完為止。另，拿坡里炸雞「買5送5」也只到6月30日，通通要把握機會吃爆。

▲漢堡、雞塊通通有加1元多吃1件。

繼激省券開吃後，漢堡王驚喜加碼推「加1元多1件」下殺優惠，即日起至6月12日連5天爽吃6大品項加1元多1件，包括小華堡、黃金起士雙豬培根堡、洋蔥圈烤牛堡、4塊雞塊、茶花綠茶、百事可樂等，凡於門市出示指定圖片、官網輸入優惠碼即可享優惠，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

▲拿坡里戰斧雞腿回來了。（圖／業者提供）

另，拿坡里超人氣「戰斧雞腿」也在近日重磅回歸，選用國產連腿排大雞腿進行醃製後現點現炸，每一口都能吃到酥脆外皮及鮮嫩多汁的雞腿肉，滿足爆表，即日起於全門市限量開吃，且5隻戰斧雞腿更是直接下殺9折，加碼送5隻原味胡椒雞翅，「買5腿送5翅」優惠只到6月30日，炸雞控可別錯過。

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