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香菜控要挑戰！獵奇「花生香菜聖代」來了　加碼吃香菜刈包烤牛堡

▲▼漢堡王推「花生香菜刈包烤牛堡」、「紅心芭樂氣泡飲」、「古早味花生香菜聖代」。（圖／業者提供）

▲超狂「花生香菜刈包烤牛堡」、「古早味花生香菜聖代」開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超狂台味來襲！人氣速食店「漢堡王」今（7）日宣布「台味冰菓室」正式開張，選用道地台式古早味結合美式風味打造3款限定美食，不僅吃得到罪惡「花生香菜刈包烤牛堡」，還有超獵奇「古早味花生香菜聖代」，即日起限量開賣，趕緊衝嚐鮮。

▲▼漢堡王推「花生香菜刈包烤牛堡」、「紅心芭樂氣泡飲」、「古早味花生香菜聖代」。（圖／業者提供）

▲花生香菜刈包烤牛堡吃得到顆粒花生醬口感。

▲▼漢堡王推「花生香菜刈包烤牛堡」、「紅心芭樂氣泡飲」、「古早味花生香菜聖代」。（圖／業者提供）

▲香草聖代結合花生、香菜，口感鹹甜香濃。

漢堡王這次選中口味爆濃的「香菜」作為主角，一共打造2款全新台味美食，首推「花生香菜刈包烤牛堡」，美式火烤牛肉排撒上了花生糖粉、香菜後，夾進漢堡包當中，大口咬下還能吃到顆粒花生醬口感，肯定要搶吃一波，再來是獵奇「古早味花生香菜聖代」，特意選用濃郁香草聖代撒上古早味花生糖粉後，再以香菜點綴提升香氣，口感鹹甜香濃，香菜控肯定要挑戰。

最後登場的「紅心芭樂氣泡飲」則是土芭樂搭配青蘋果丁，每一口都能喝到微酸氣泡感，以上3款新品即日起正式開賣，數量有限、售完為止。

▲▼21世紀x Mister Donut二度聯名推出「蜜糖炸雞波堤堡」。（圖／業者提供）

▲最新「蜜糖炸雞波堤堡」限量限定吃。

另，「21風味館 x Mister Donut」第二波聯名也登場了，選用超人氣蜜糖波堤結合微辣炸雞腿排打造「蜜糖炸雞波堤堡」，蜜糖波堤變身漢堡包後，夾進酥脆無骨炸雞腿排、新鮮萵苣，大口咬下不僅能吃到Q彈麵包，蜜糖糖霜融入炸雞後的鹹甜滋味更是罪惡爆表，即日起至6月21日於指定31間門市（可於官網查詢）限時開吃，每店、每日限量15顆，同步上架外送平台也買得到。

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