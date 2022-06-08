台灣連爆2例MIS-C！確診童「發燒超過3天」要注意 　5大QA一次看

▲美國兒童接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

台灣連續出現2例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），讓許多父母憂心忡忡，而澳洲在過去2年多以來，也有大約120名確診兒童出現這種併發症。澳媒《對話》專文整理出常見問答，以及家長需要注意的健康警訊，如果孩子染疫2-6周內，發燒超過3天，可能就要提高警覺。

Q1、何時出現症狀&症狀有哪些？



MIS-C通常在兒童感染新冠6周內發病，幾乎都需住院治療。儘管目前尚不確定原因，但身體會在多個部位及系統同時「啟動」發炎反應，例如皮膚、眼睛、胃腸道、心臟、肺部、腎臟、大腦等等，進而造成多種症狀，包括嘔吐、腹瀉、腹痛、頭痛、結膜炎、紅疹、淋巴結腫大、喉嚨痛、咳嗽，以及發燒持續3天以上。

MIS-C與另一種兒童發炎疾病「川崎症」（ Kawasaki disease）症狀相似，但前者好發在學齡兒童身上，涉及腸胃道症狀，血液檢測結果也不同。

Q2、家長何時該提高警覺？

由於細菌病毒感染等多種疾病也可能引發相似症狀，因此家長及醫師知道何時應該提高警覺、尋求專業照護，就變得非常重要。

若孩童感染新冠2-6周內發燒超過3天，尤其若又出現腹痛、長疹子及眼睛泛紅等症狀，可能就是MIS-C引發的。

為了進一步確認，通常需要驗血，找出發炎指標，例如C反應蛋白（CRP）、血小板及白血球等血液細胞數量變化，以及肝指數是否微幅增加。兒童通常也將接受超音波檢查，評估心臟功能運作狀態，檢查心臟動脈是否出現擴張的併發症初期跡象，而在所有MIS-C病例中，大約8-24%患者發生此類變化。此外，發炎反應有時也更容易形成血栓。

▲兒童染疫後通常症狀輕微，但部分病例確實出現嚴重併發症，仍需住院治療。（圖／CFP）

Q3、如何治療？

兒童併發MIS-C後，通常都會非常不舒服，需要住院治療，不過好消息是，幾乎所有孩童都會康復。

此外，抗發炎療法似乎效果顯著，澳洲患病兒童接受川崎症藥物治療，包括類固醇及靜脈注射免疫球蛋白，藉此減少身體過度的免疫反應，緩和發燒及發炎症狀，讓心臟功能恢復正常。

Q4、哪些兒童風險更高？

目前為止，我們尚不清楚部分兒童染疫後併發MIS-C的原因，因此無法預測哪些兒童面臨更高風險。

不過，澳洲兒科醫院監測系統PAEDS估算，大約每2500名確診兒童之中，就有1人受影響，但與原始毒株相比，感染Delta及Omicron而併發此症狀的機率可能較低。

▲美國紐約市一名13歲青少年接種輝瑞BNT疫苗。（圖／路透社）

Q5、可以預防嗎？

接種疫苗仍是最佳保護措施，美國疾病管制與預防中心（CDC）初步數據顯示，兒童施打2劑輝瑞BNT疫苗，能夠有效預防MIS-C，在5-11歲兒童身上防護力約為80%，在12-18歲青少年身上防護力約為90%。

若孩童併發MIS-C，但還沒有打齊新冠疫苗，應該等到完全康復後，再與醫師討論是否繼續施打。但是，研究人員仍在調查疫苗引發另外一種發炎症狀的風險。