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台防疫優勢曝　他：走到一半界於「災難香港、大意南韓」間

記者陳俊宏／綜合報導

7日新增8萬2973例本土確診，精神科醫師潘建志表示，台灣防疫走到一半，現在的成效界於災難的香港和大意的南韓之間，台灣的優勢是爆發時間比較晚，有各國考古題可以參考，情況沒有香港那麼惡劣，希望最後結果也能比南韓好。

潘建志7日在臉書貼出一張曲線圖指出，比較台灣、南韓和香港的確診和死亡人數，將橫軸上的時間點對齊，縱軸改成對數刻度，圖上有6條曲線，粗線是台灣，正走到一半。

潘建志說，確診人數在35天時，三個地區是交會的，說明病毒擴散速度差不多，但南韓確診人數持續時間比香港久，他推測和南韓的邊境開放政策有關，南韓邊境提早解封，境外移入變種病毒株比較多元，傳播鍊比較多，要達成後天免疫，要比較久的時間。

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▼潘建志認為，台灣防疫走到一半。（圖／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

潘建志寫道，南韓接種比率高，但太過急著要共存開放邊境，最後人口感染和死亡比率多出新加坡和紐西蘭的一倍，造成醫療緊崩，台灣最後的確診人口比率可能介於兩者之間。

潘建志表示，在死亡人數上，南韓和香港有很大的差距，原因出在老年人口接種兩劑比率，南韓60歲以上高達94%，香港70歲以上竟然才38%，因為死亡集中在老年人口，造成死亡人數比率就算在對數刻度上，香港也高出南韓很多。

潘建志認為，台灣的老人接種覆蓋率介於兩者之間，死亡人數曲線上升速度接近南韓，但現在比南韓高一點；台灣這波最後的死亡人數，等於粗棕線下面的面積，和曲線高點的持續時間有關。

「台灣疫情波段時間會比南韓久嗎？看起來不會，因為雙北確診人數已經在明顯下降了。」潘建志分析，但台灣老年人口接種覆蓋率不如南韓，這點還是讓人比較擔心的；台灣的優勢是爆發時間比較晚，有各國考古題可以參考，還有抗病毒口服藥Paxlovid和莫納皮拉韋的大量供應，情況沒有香港那麼惡劣，希望最後結果也能比南韓好。

▼潘建志分析台灣、香港和南韓的疫情走勢。（點圖可放大／翻攝潘建志臉書）

（圖／翻攝潘建志臉書）

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