台灣群體免疫達8成！　1原因台大醫籲「口罩明年再脫」

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台灣群體免疫達8成！　1原因黃立民籲「口罩明年再脫」

記者洪巧藍、黃翊婷／綜合報導

我國本土疫情昨日（7日）新增8萬2973例本土個案，其中以高雄市1萬2572例最多，其次為台中市1萬2498例、新北市1萬1504例，呈現北降南升的趨勢。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬認為，台灣群體免疫估計已達到8成，但近期還是有很多人確診，民眾最好還是不要太鬆懈；至於是否能夠放寬口罩政策，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民建議，考量到接下來的秋冬是流感季節，還是等到明年再放寬會比較好。

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾想在室外脫口罩，恐怕還要再等等。（資料圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心7日公布新增8萬2973例本土個案，另增54例境外移入，確診個案新增124例死亡。在本土病例方面，有3個縣市新增破萬例確診，分別是高雄市1萬2572例、台中市1萬2498例、新北市1萬1504例，其他縣市都低於1萬例，疫情呈現北降南升的趨勢。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，國人確診率已經達到10.5％，如果加上黑數大約可以來到20％，另外，疫苗3劑覆蓋率超過6成，相當於達到8成群體免疫，「這是很重要的指標」，因為群體免疫達到8成相當於我國已經做好開國門的基本準備，只是近期還是有很多人確診，必須要等到病例下降至一定程度，才能確保醫療量能，而且開國門也要顧及外國人的觀感，預計至少得觀察到6月底。

▲▼6/7新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲本土疫情7日新增8萬2973例確診。（圖／指揮中心提供）

而關於口罩政策，有媒體報導7月可能會擴大檢討室外脫口罩政策。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民則認為，短時間內還不適合鬆綁，因為除了新冠肺炎之外，緊接而來的是秋冬流感季節，建議還是繼續維持戴口罩的習慣比較好，如果要放寬，明年會比較合適。

指揮中心指揮官陳時中也在7日的記者會上提到，7月暫時不會對口罩進行整體放寬，因為戴口罩除了針對新冠肺炎之外，對其他呼吸道疾病防治也有相當的效果。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及戴口罩等個人防護措施，減少不必要的移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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