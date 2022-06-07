健身妹狂列10點「月老嫌條件太高」　反釣出一票對象：要聊聊嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前去拜月老，並提出10個要求，希望能找到如意郎君，怎料擲筊時「被嫌條件開太高」，最後只好妥協。對此，網友們一面倒認為，這些條件都很基本，也意外釣出不少男網友報名求認識。

女網友在Dcard透露，自己身高160公分、體重50公斤，平常有在健身，喜歡戶外水上運動，「工作穩定也熱愛自身工作，個性慢熟、好相處、開朗樂觀、愛吃美食，也喜歡嘗試新事物。」

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這陣子，她去拜了月老，同時列出10項條件，誠心求問「我今年可以脫魯嗎？」結果竟得到否定的答案，後來她進一步詢問，是否條件開太高，眼看月老給出聖杯，她只好妥協，「那可以給我三觀正的就好嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

至於原po想求的條件，包括：

1.身高170以上，身材中上，會運動，陽光。

2.個性幽默、體貼、會照顧人。

3.興趣相似，可以一起參與。

4.可動可靜，能一起出門一起宅在家。

5.工作穩定，一個月能吃一次1千左右的大餐。

6.不媽寶、有主見，跟家人感情還可以。

7.互相尊重，不會自大、貶低或看衰嫌棄我。

8.成熟、不會太懶，可以一起打理規劃生活。

9.給予彼此生活空間，理性溝通。

10.有自己社交圈，懂避嫌。

對此，網友們紛紛回應，「我覺得...條件沒有很高哈哈哈」、「應該學習怎麼看人，而不是期望月老才對」、「條件不高啊，應該是月老太忙，一堆人找他」、「條件應該是不會太高才是，月老爺爺只是想讓妳多等等，明年才是對的時間點」、「自己照顧好，愛情就會來敲門了」、「一個月4次大餐都沒問題」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

而po文也釣出不少男生求認識，「不介意的話可以聊聊，我也是台北人，條件全到，感覺滿多共同點的」、「我都符合條件欸，可以認識妳嗎」、「報名，我應該都有」、「我覺得妳好可愛喔，哈哈哈哈哈要聊聊嗎」。

事後，原po針對第5點也做出解釋，「因為自己花錢比較注重於吃的部分，金錢方面在結婚前都希望能夠AA，沒要要求男方請客，請大家放心。」

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