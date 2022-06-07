台中女懷疑男友有新歡！2度站頂樓打電話吐心聲　警安撫勸下



▲台中傳出女子因感情糾紛，站上大樓頂樓打給男友訴苦。（圖／記者許權毅翻攝）



記者白珈陽、許權毅／台中報導



台中清水6日晚間6點多傳出一名39歲張姓女子情緒不穩爬上頂樓，梧棲所獲報後立刻前往現場，趕緊安撫張女並通知家屬、送醫，不料張女自行離開醫院，晚間8點多又回到頂樓，警方再次爬上去安撫張女，成功護送下樓並且強制送醫，據了解，張女因為感情糾紛懷疑40歲男友有新歡，才會到租屋處樓頂打給男友訴苦。



▲所幸警方趕緊勸下，女子並無受傷。（圖／記者許權毅翻攝）



台中清水警分局梧棲所6日晚間6時許，接獲張女租屋處房東報案，指出張女站在住宅大樓頂樓情緒不穩，2名員警趕抵後，立即上樓安撫張女，通知張女女兒到場並且送往梧棲童綜合醫院就醫，不料張女自行離開醫院，晚上8點多再度返回大樓頂樓，警方再前往該處大樓爬上去安撫張女，所幸成功勸下她並且送醫。

警方表示，女子因為感情糾紛，懷疑男方有新歡，跑到租屋處樓頂打給男友訴苦，男友接到電話也趕往租屋處安撫女子。張女女兒表示，媽媽長期精神狀況不佳，但先前沒有站上頂樓的案例，透露媽媽最近不肯按時服藥，所幸媽媽並無受傷，也感謝警方協助。

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