跑超靈月老廟求籤　他被送「8個字」友人笑虧：不要再逼祂了

▲日月潭龍鳳宮。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「日月潭龍鳳宮」是很有名的月老廟，吸引許多單身男女前往朝聖。就有一位男網友想要求姻緣，月老卻送他8個字，一看籤解，更讓他忍不住貼出6個氣噗噗的表情符號，「我就是找不到才來拜託您，你叫我靠自己，然後不要迷信？」讓友人也笑虧，「不要再逼月老了」。

這位男網友在在臉書「●【爆廢公社公開版】●」貼出照片，只見他抽到第27籤，運氣是中上，下面則有大大的8個字「卜以決疑，不疑何卜」，籤解則為「命運是操在自己手中，不是由他人可決定的」，要他不管什麼問題，都要自己衡量。最後，籤解還強調，「決定權仍應操在您自己手上，不應過度迷信」。

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▲月老送男網友8個字。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

這讓原PO不禁直呼，「欸！我說月老大大，我就是找不到才來拜託您，你叫我靠自己，然後不要迷信？」友人見狀，也笑虧他別再逼月老。他也補充，其實是因為朋友找他去，所以自己是加減拜，「沒事啦！這個博君一笑而已，靠自己啦！」

照片一出，其他網友也笑翻，「月老：你這個case我接不了了，你自己處理」、「被月老放棄了」、「您的月老已下線」、「橫批：憑實力單身」、「時代變了，那些籤詩要改成：你注定是單身狗，不要再勉強月老」、「月老不好意思說你沒有，只好婉轉的說」、「現在管姻緣的是財神爺，你拜錯了。」