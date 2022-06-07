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社會 社會焦點 保障人權

愛愛沒戴套急喊卡！女懷孕墮胎提告　男友辯「不是我的」下場曝

▲▼保險套。（示意圖／CFP）

▲高雄一名男子上床時騙有戴保險套，結果害女友懷孕被告了。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一對情侶阿志（化名）和小倩（化名）前年7月開始交往，兩人打得火熱頻頻連結，但小倩在某次上床前覺得自己是危險期，要求阿志必須戴套，阿志也同意，但兩人做了2分鐘後，小倩驚覺阿志居然沒戴套，急忙把阿志推開，事後小倩發現懷孕，還服用RU486墮胎，小倩不滿阿志害她懷孕墮胎，提告求償60萬元，阿志竟辯稱懷疑不是他的種，法院審理認為，阿志損害小倩的性自主權，應賠償10萬元。

判決指出，阿志和小倩是在2020年7月3日開始交往，兩人如膠似漆頻頻上床，7月16日兩人愛愛前，小倩要求阿志必須戴上保險套，阿志不但同意，還把保險套包裝打開，不料兩人滾床單不到兩分鐘，小倩就覺得有異，發現阿志竟沒戴套，當場翻臉推開阿志，阿志也敗性而歸。

過了一個月，小倩發現自己懷孕5個禮拜，往前推算日期應該就是那次阿志沒戴套害她「中獎」，氣得質問阿志，阿志也不斷道歉，但身為老師的小倩因沒有懷孕、結婚的心理準備，於是服用RU486墮胎，也對阿志欺騙和事後的態度不滿，提告求償精神撫慰金60萬元。

法院審理時，阿志竟辯稱被小倩發現沒戴保險套時就停止做愛，否認小倩的懷孕是他所為。

但法官根據醫院的診斷證明，以及雙方的LINE對話，認為阿志在得知小倩懷孕後，態度坦然、毫無驚訝，更表示「會對小倩負責」，所以小倩的確是因為和阿志上床才懷孕，而小倩早在上床之前，就說好要戴套，但阿志卻置之不理，因此認定阿志侵害小倩的性自主權，應賠償10萬元，全案可上訴。

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