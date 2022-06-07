超商、車內6度激戰14歲少女　男大生獲緩刑理由曝

▲14歲少女與男大生交往，兩人曾大膽在超商的員工休息室發生關係。（示意圖／unsplash）

記者黃資真／新竹報導

新竹一名19歲陳姓男大生與14歲少女透過交友軟體結識交往，並分別在超商、車內共嘿咻6次，少女卻發現自己成了「小三」，向友人傾訴後被學校發現通報，陳男隨即遭到檢方起訴。新竹地院認為陳男一時失慮，惡性尚非重大，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交等6罪，判6月，獲判緩刑2年，須提供義務勞務60小時、接受法治教育20小時。

判決指出，陳男在2020年9月透過交友軟體認識14歲少女小玲（化名）進而交往，兩人陸續在車內、旅館、超商員工休息室裡發生共6次關係。

直到小玲發現陳男早有女友，自己成了第三者，因此向友人傾訴，學校發覺後通報新竹市政府，整件事情才曝光。

審理時陳男對於上述犯行坦承不諱，新竹地院考量其無前科，但未能與小玲和解，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪等6罪，各處有期徒刑3月，合併執行6月。

陳男上訴稱，雖然小玲不願和解，仍希望向對方道歉，且行為時年紀尚輕，請求法官從輕量刑並予以緩刑。

高院考量，陳男行為時年僅19歲，涉世未深，血氣方剛，一時失慮，惡性尚非重大，且犯後始終坦承錯誤，勘認陳男經此教訓，應知警惕，二審維持原判，但宣告緩刑2年，並提供義務勞務60小時、接受法治教育20小時。