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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上班滑PTT！公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：移送考紀會處理

記者杜冠霖／新北報導

網軍爭議延燒，網紅四叉貓今日再揪出一名「新北市政府」員工，也在上班時推文，他更在染疫引發腦炎重症致死的新北市中和2歲男童「恩恩」的父親相關文章推文，酸恩恩爸是「塔綠班」，對此，新北市府表示，早就要求公務員上班時間按照規定，三重地政事務所則回應，已將該員依規定移送考紀委員會處理。

新北市兩歲男童恩恩在四月中染疫，從報案到送醫歷經 81 分鐘，遲遲無法得到援助，最後不幸離世。其父近日出面盼能還原真相，請政府公布報案通話的錄音檔，卻陷入音檔無法公布的爭議。

錄音檔爭議延燒，不少深藍臉書社團更指恩恩爸深綠、男版洪慈庸，更批評他是塔綠班，PTT相關貼文下也有不少網友為此吵得不可開交，但網紅四叉貓爆料，有一個酸恩恩爸是塔綠班的帳號竟是新北市府員工、更是在上班時間推文，新北市長侯友宜在疫情記者會上被問到此事，而發言人張邵斌表示，今天是疫情記者會，大家還是關注疫情，早就要求公務員上班時間按照規定，這個問題三重地政事務所已經統一回應。

對於該起爭議，三重地政事務所則回應，有關本所戴姓同仁在社群媒體發表不當言論乙事，經查該言論是戴姓同仁個人行為，本所已告誡其勿再犯，有關戴員在公務期間從事與公務無關之行為，依規定移送考紀委員會處理。

▼中和恩恩爸求81分鐘音檔，哽咽「只想要真相」。（圖／記者戴上容攝）

▲▼中和恩恩爸求81分鐘音檔，哽咽「只想要真相」。（圖／記者戴上容攝）

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